Heuert Ex-Köln-Coach Beierlorzer bei der Konkurrenz an?

Alex Grimm, getty

Achim Beierlorzer wurde erst kürzlich beim 1. FC Köln entlassen

Weniger als eine Woche nach der Trennung haben Ex-Trainer Achim Beierlorzer und der 1. FC Köln den bestehenden Vertrag aufgelöst. Womöglich heuert der 51-Jährige nun bei der direkten Konkurrenz an.

Wie der "kicker" berichtet, könnte Beierlorzer den vakanten Cheftrainerposten beim FSV Mainz 05 übernehmen. Der Karnevalsverein hatte sich nach der sportlichen Talfahrt erst vor einer Woche von Sandro Schwarz getrennt.

Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder hat nach dem 2:1-Testspielsieg gegen den SV Darmstadt 98 am Freitag bestätigt, dass er sich bereits in Gesprächen mit dem "Prio-Eins"-Kandidaten befindet. Dabei soll es sich um Beierlorzer handeln.

Zuletzt wurden auch Ex-Leverkusen-Coach Heiko Herrlich, Benjamin Hoffmann, von 2007 bis zum vergangenen Sommer in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des BVB tätig und aktueller Mainzer U19-Trainer, sowie Zeljko Buvac, seines Zeichens früherer Assistent von Jürgen Klopp in Dortmund, Liverpool und auch in Mainz, gehandelt.

Beierlorzer war in Köln nach der sportlichen Talfahrt in der Bundesliga und dem blamablen Pokal-Aus beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken vorzeitig von seinen Aufgaben entbunden worden.

Am Freitag einigten sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung. "Damit haben wir für beide Seiten eine sehr faire Lösung gefunden", sagte der Kölner Geschäftsführer Alexander Wehrle.