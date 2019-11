Brandt will "Ego etwas zurückstellen"

Lars Baron, getty

BVB-Star Julian Brandt fährt mit der Nationalmannschaft zur EM

Julian Brandt von Borussia Dortmund will in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur EM 2020 eine gute Rolle spielen, sich aber auch als Teamplayer bewähren.

"Ich fühle mich in der Mannschaft gut aufgehoben, werde meine Chancen bekommen und will sie auch nutzen - aber ich kann mich auch gut in die Rolle des Trainers versetzen: In der Offensive haben wir viele gute, fantastische Spieler - da ist es manchmal nicht so einfach und muss ab und zu sein Ego etwas zurückstellen", sagte Brandt gegenüber den "Ruhrnachrichten".

Der BVB-Profi sieht seit dem WM-Debakel in Russland im vorigen Sommer eine positive Entwicklung beim DFB-Team. "Nach der Weltmeisterschaft wurden wir sehr kritisch gesehen, es wurde genau hingeguckt, wie die Spiele laufen. Nach der Niederlage gegen die Niederlande stand im Raum, ob überhaupt eine Entwicklung stattfindet. Wir haben uns mit der Qualifikation jetzt in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht." Allerdings dürfe man "die Geduld nicht verlieren", mahnte Brandt.

Die deutschen Titelchancen bei der Endrunde in gut sechs Monaten will der 23-Jährige noch nicht abschließend bewerten. "Wir sollten nicht daran denken, wie groß die Chance ist, sondern erstmal zusehen, dass wir das Spiel gegen Nordirland gewinnen, die beiden Tests im März erfolgreich gestalten und eine gute Vorbereitung absolvieren. Das Turnier ist noch so weit hin. Natürlich haben wir eine gute Mannschaft, uns werden in Europa immer gute Chancen eingeräumt - dennoch steht uns ein bisschen Demut ganz gut", sagte Brandt.

Als Favoriten nannte der Offensivspieler Frankreich, Belgien, Spanien und England. Auch die Niederländer seien "sehr, sehr gut", erklärte Brandt, "sie sind uns ein, zwei Jahre voraus."