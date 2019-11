Fredi Bobic vermeidet Frankfurt-Bekenntnis

Christian Kaspar-Bartke, getty

Fredi Bobic ist seit 2016 Sportvorstand von Eintracht Frankfurt

Seitdem Fredi Bobic als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt am Ruder ist, mauserten sich die Hessen von einem Abstiegskandidaten zum Stammgast in der oberen Tabellenhälfte. Doch wie lange der 48-Jährige noch bei der SGE im Amt ist, ist offenbar unklar.

"Ich weiß nicht, ob ich noch ein oder zehn Jahre in Frankfurt sein werde", sagte Bobic in einem "kicker"-Interview und erklärte: "Das Fußballgeschäft ist so dynamisch, dass sich Dinge manchmal sehr schnell verändern." Bis 2023 ist der Sportvorstand noch an die SGE gebunden.

Gerade ein Job im US-Sport würde Bobic interessieren: "So etwas würde mich sicherlich mal reizen, die Möglichkeit dazu gab es auch schon in den letzten Jahren." Der Sportvorstand hob jedoch hervor, wie wohl er sich in der Bundesliga und bei der Eintracht fühlt.

"Ich bin in der Bundesliga groß geworden und liebe sie. Es erfüllt mich mit großer Freude, ein kleiner Teil davon zu sein und mitgestalten zu können. Aktuell fühle ich mich sehr wohl, unser Verein ist unfassbar gewachsen. Und es erfüllt mich mit Stolz, wie die Mitarbeiter in meinem Team an ihre Grenzen gehen, um noch besser zu werden", so der ehemalige Stürmer.

"Bas Dost weiß, wo das Tor steht"

In dem Interview äußerte sich Bobic ebenfalls zum aktuellen Kader der Frankfurter. Den Abgang der "Büffelherde" rund um Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic konnten die Hessen gut kompensieren. "Wir sind sehr stolz, dass wir wieder unterschiedliche Stürmertypen haben", sagte Bobic.

Goncalo Paciencia habe seit dem letzten Jahr gerade körperlich einen großen Sprung gemacht, seine Torjägerqualitäten gezeigt und sich die Nominierung für die portugiesische Nationalmannschaft wie auch André Silva verdient. "Bas Dost muss ich nicht groß erklären, der weiß, wo das Tor steht. Im Hintergrund entwickeln wir Dejan Joveljic", erklärte Bobic weiter.