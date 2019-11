Gerüchte über DFB-Aus für Julian Draxler

Alex Grimm, getty

Spielt Julian Draxler nie mehr für die Nationalmannschaft?

Steht der nächste Weltmeister von 2014 vor dem Aus in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Gerüchte über ein (zumindest vorläufiges) Ende der Karriere von Julian Draxler im DFB-Team machen die Runde.

Obwohl der Offensivspieler von Paris Saint-Germain am Sonntag in Frankfurt zum Team-Abend der Löw-Elf geladen war, spekuliert "Bild", dass Draxler in naher Zukunft nicht auf weitere Nominierungen durch den Bundestrainer hoffen darf. Der 26-Jährige könne "das nächste Opfer der Kader-Umstrukturierung" nach dem WM-Debakel von 2018 werden, heißt es.

Draxler hatte im Länderspieljahr 2019 auch aufgrund mehrere Verletzungen lediglich 56 Minuten im DFB-Dress gespielt. Für die Partien gegen Weißrussland (4:0) und Nordirland am Dienstag steht der frühere Schalker wegen den Nachwirkungen einer Fußverletzung nicht im Kader.

Auch bei PSG waren Draxlers Einsatzzeiten zuletzt überschaubar. Den endgültigen Durchbruch schaffte der 51-fache Nationalspieler seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg an die Seine im Januar 2017 nie.

Dennoch hielt Löw lange an Draxler fest, machte ihn beim deutschen Confed-Cup-Triumph 2017 sogar zum Kapitän. Nun könnte die Nibelungentreue ein Ende haben, zumal mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Marco Reus, Timo Werner oder Julian Brandt hochkarätige Konkurrenten für Draxlers Position zur Verfügung stehen.

Löw hatte nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland unter anderem bereits die ehemaligen Leistungsträger Sami Khedira, Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels aussortiert.