BVB nicht an Ibrahimovic-Verpflichtung interessiert

Harry How, getty

Zlatan Ibrahimovic wird wohl nicht zum BVB wechseln

Nach dem durchwachsenen Saisonstart denken die Verantwortlichen von Borussia Dortmund darüber nach, ob sie im Winter personell nachrüsten sollen. Die Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen, fest steht allerdings, dass sich die Dortmunder nach Verstärkungen im Sturm umsehen würden. Superstar Zlatan Ibrahimovic wird das BVB-Trikot jedoch nicht tragen.

Obwohl der Schwede in der Vergangenheit schon einmal mit einem Engagement bei Borussia Dortmund flirtete, ist Ibrahimovic für den BVB in dieser Phase der Saison keine Option. Der US-Sender "ESPN" will aus anonymen Quellen erfahren haben, dass die Dortmunder kein Interesse an einer Verpflichtung des Exzentrikers haben.

An Optionen mangelt es "Ibrakadabra" trotz der vermeintlichen Absage der Borussia nicht. So sollen unter anderem der AC Mailand, Inter Mailand, der SSC Neapel oder Zenit St. Petersburg am Schweden interessiert sein. Auch ein Wechsel nach Australien soll zur Debatte stehen.

Mehr dazu: Welcher Stürmer passt zum BVB