Hummels über BVB-Titel, Klopp und den Besten der Liga

Alexander Hassenstein, getty

Mats Hummels kann sich noch gut an seinen ersten Titel mit dem BVB erinnern

Mit dem Ziel Meisterschaft startete der BVB in die Bundesligasaison 2019/20. Trotz des durchwachsenen Starts in die Spielzeit wollen die Schwarz-Gelben nicht von diesem Ziel abrücken. Mats Hummels erklärt, was bei den Dortmundern besser werden muss. Außerdem spricht der Innenverteidiger über seinen ersten Titel mit der Borussia, Jürgen Klopp und den derzeit besten Spieler der Liga.

Bisher sei die Saison des BVB ein "Auf und Ab", erklärte Hummels im Interview mit "bundesliga.de". Das 0:4 in München habe den Eindruck "natürlich getrübt", ergänzte der Innenverteidiger, der trotzdem meint: "Prinzipiell muss man sagen, dass die Wochen davor okay bis gut waren."

Damit es noch zum Titel reicht, müsse die Mannschaft vor allem "auswärts viel besser sein. Wenn wir weiter auswärts so spielen, dann werden wir nicht Meister. Punkt", warnte Hummels.

Detailliert forderte der 30-Jährige, dass sich sein Team, "wenn es nicht läuft, mit allem dagegen stemmt" und in Zweikämpfen mehr dagegen hält. Sobald vier fünf Spieler in diesen Zweikämpfen nicht dagegenhalten, "geht man unter", ist Hummels überzeugt.

Hummels über die erste BVB-Meisterschaft: "Gänsehaut"

Wie man eine Meisterschaft holt, weiß Hummels nur zu gut. Bereits 2011 setzte er sich mit den Dortmundern die Bundesliga-Krone auf. Die Erinnerungen an diesen ersten Titel sind beim Innenverteidiger immer noch präsent.

"Wir haben damals früh gemerkt, dass wir wirklich gut sind. Dass wir auf dem Platz gegen die meisten Gegner einfach überlegen waren und dass wir einfach fußballerisch ein gutes System hatten", blickte Hummels auf sein erstes Meisterjahr zurück.

"Der Gedanke, dass es wirklich für den Titel reichen könnte, kam dann in der Rückrunde nach dem ersten Spieltag. Da haben wir in Leverkusen beim direkten Verfolger gespielt und 3:1 gewonnen. Nach diesem Spiel haben wir erstmals gedacht, dass wir reif genug sind, um das schaffen zu können", erinnerte sich der 30-Jährige.

Den Moment, in dem klar war, dass es für den BVB 2011 reichen würde, werde er "nie vergessen", betonte Hummels: "Wir haben gegen Nürnberg 2:0 geführt und wussten einfach, wir haben das Ding geschafft. Ich kann das gar nicht erzählen, ohne dass es direkt kribbelt und ich Gänsehaut bekomme. Das war einer der ganz besonderen Momente meiner Karriere, das war komplette Ekstase."

Hummels über Klopp und den besten Spieler der Liga

Hängen geblieben ist bei Hummels aus dieser Ära nicht nur der erste Titel, sondern auch die Arbeit unter Jürgen Klopp. "Die Jahre unter 'Kloppo' waren natürlich super, erfolgreich, emotional", schwärmte der Weltmeister von 2014. Allerdings sei es auch schön gewesen, die Arbeitsweisen anderer Trainer kennenzulernen, ergänzte der Innenverteidiger.

Auf die Frage, wer der derzeit beste Spieler der Bundesliga ist, kann es für Hummels nur eine Antwort geben: "Aktuell ist Lewy der Beste. Ich glaube, da gibt es kaum andere Meinungen." Aber auch Spieler wie Jadon Sancho oder Thiago Alcantara seien "unheimlich talentiert". Dazu genießen auch Kai Havertz, Kingsley Coman und Serge Gnabry beim Ex-Nationalspieler hohes Ansehen.