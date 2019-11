Klopp für Mané der "beste Trainer der Welt"

Marc Atkins, getty

Sadio Mané ist auch aktuell in absoluter Top-Form

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es derzeit wie am Schnürchen. Mit mittlerweile acht Punkten Vorsprung auf Manchester City hat man den ersten lang ersehnten Meistertitel nach knapp 30 Jahren voll im Blick. Vor allem seit dem Champions-League-Triumph im letzten Jahr stehen die Spieler der Reds bedingungslos hinter ihrem Trainer.

"Er ist der beste der Welt" - Mit diesen einfachen Worten beschreibt Liverpool-Stürmer Sadio Mané seinen Coach. Der Senegalese ist aktuell mit sieben Treffern bester Torschütze seines Teams in der Premier League und bildet seit Jahren gemeinsam mit Mohamed Salah und Roberto Firmino eine der gefährlichsten Angriffsreihen weltweit.

Den Grund für den Aufschwung in den letzten Jahren sieht Mané vor allem in Jürgen Klopp begründet: "Es gibt viele gute Manager in Europa, aber ich kann sagen, dass unser Manager immer die richtigen Worte und die richtigen Mittel hat, um sein Team zu managen, insbesondere weil er weiß, wie er mit seinem Team umgeht."

Am Samstag steht für die Reds eine Auswärtspartie gegen Crystal Palace an. Auch dann wird Mané mit Sicherheit versuchen, den Traum von der Meisterschaft weiter aufrecht zu erhalten.