Zagadou-Abgang im Winter? Zorc äußert sich

Sebastian Widmann, getty

Michael Zorc spricht über mögliche Winter-Transfers des BVB

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund beschäftigt sich aktuell nicht mit einem Abgang von Reservist Dan-Axel Zagadou im Winter.

Er wolle die Transferzeit nicht frühzeitig "unnötig und künstlich" eröffnen, sagte Zorc dem "kicker". Stattdessen strebe er für die kommenden Wochen "positive Weichenstellungen" an, so der BVB-Manager. "Wir haben jetzt noch eine ganz entscheidende Phase bis Weihnachten."

Zagadou kam in der laufenden Saison unter Trainer Lucien Favre erst zu vier Pflichtspieleinsätzen. Lediglich beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach stand der 20 Jahre alte Innenverteidiger in der Startelf.

"Bild" hatte zuletzt berichtet, Zagadou könne spätestens im kommenden Sommer auf einen Wechsel pochen, sollte er bis dahin nicht mehr Spielzeit bekommen. Vor der Saison war der französische U21-Nationalspieler mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht worden.

In der Abwehrzentrale des BVB ist aktuell Manuel Akanji neben Mats Hummels gesetzt. Da der Schweizer sich seit Wochen in schwacher Form präsentiert, gab es zuletzt auch aus dem Fanlager immer wieder Kritik an Zagadous Reservistenrolle.