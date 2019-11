Vorsprung schmilzt: Gladbach patzt bei Union Berlin

Matthias Kern, getty

Anthony Ujah traf gegen Tabellenführer Gladbach

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach hat bei Aufsteiger Union Berlin einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Am Samstag unterlag der Tabellenführer vom Niederrhein dem entfesselt kämpfenden Underdog aus Köpenick mit 0:2 (0:1). Nach der dritten Saisonniederlage schrumpfte der Vorsprung auf einen Zähler zusammen.

Stürmer Anthony Ujah (15.) und Sebastian Andersson (90.+1) trafen für Eisern Union zum dritten Sieg in Folge und bescherten Gladbach die erste Niederlage nach zuletzt drei Erfolgen nacheinander.

Die überraschende Pleite in der Hauptstadt setzt die Borussia auch mit Blick auf das kommende Wochenende unter Druck, wenn es am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg geht. Union hat mit dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Freitag (20:30 Uhr) gleich die nächste schwere Aufgabe vor der Brust.

Vor 22.012 Zuschauern im wie üblich ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nahmen sich beide Teams zu Beginn nicht zurück. Union versuchte mutig zu pressen, wie es Trainer Urs Fischer gefordert hatte - Gladbach verließ sich auf sein druckvolles Offensivspiel. Die erste bessere Chance hatte Mittelfeld-Juwel Denis Zakaria (6.) für die Fohlen, der nach einer abwehrten Ecke aus 17 Metern nur knapp am Tor vorbei zielte. Die Gäste schienen im Spiel angekommen: Patrick Herrmann (12.) köpfte eine Flanke von Alassane Plea an den linken Pfosten.

Subotic mit starker Leistung

Überraschend also, dass die Berliner nur drei Minuten später durch Ujah zur Führung kamen. Der Nigerianer köpfte eine Hereingabe von der linken Seite von Marcus Ingvartsen unhaltbar ein. Die Gladbacher verloren durch den Rückstand zunehmend ihren Rhythmus und Union erhöhte durch einen Fernschuss von Ingvartsen (21.) fast auf 2:0, doch der Däne traf nur Aluminium. In einem leicht abflachenden Spiel fing sich Gladbach bis zur Pause und verpasste den Ausgleich nur, weil Plea (38.) im Eins-gegen-Eins an Union-Torwart Rafal Gikiewicz scheiterte.

Im zweiten Abschnitt probierten die Gladbacher, durch Kombinationsspiel zu Möglichkeiten zu kommen, die erste Chance verzeichnete jedoch Union. Sebastian Andersson (50.) schoss aus halbrechter Position genau in die Arme von Borussias Schlussmann Yann Sommer, der bei seiner Parade kurz wackelte.

Wie schon über weite Strecken der ersten Halbzeit fiel dem Favoriten in der Vorwärtsbewegung häufig zu wenig ein und wurde von der gegnerischen Defensive um Routinier Neven Subotic meist stark bewacht. Chancen wurden auf beiden Seiten rarer. Mit Beginn der Schlussphase rannte der Spitzenreiter immer wieder an, das laufstarke Union war jetzt vornehmlich in die passive Rolle gedrängt.