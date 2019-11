WAC bleibt auch ohne Struber in der Erfolgsspur

YES!

Starker Einstand von @mohamedsahli4 bei seinem ersten Spiel als Cheftrainer in der Bundesliga!

Die Wölfe besiegen den SV Mattersburg mit 4:1.



Am 28.11. kommt Borussia Mönchengladbach zu uns nach Graz und es gibt noch Tickets!https://t.co/aJz0HbBGDv pic.twitter.com/714jrNkO9E