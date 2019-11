BVB-Boss wettert: Des Vereins "nicht würdig"

Alex Grimm, getty

BVB-Präsident Reinhard Rauball (r.) hat Klartext gesprochen

Reinhard Rauball gehört eher zu den ruhigeren Vertretern seines Fachs, nun ist dem Präsidenten des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund allerdings die Hutschnur geplatzt. Stein des Anstoßes: Die peinliche Leistung seines BVB gegen den SC Paderborn.

"Die Darbietung vor der Pause war eines Vereins wie Borussia Dortmund nicht würdig", wetterte der 72-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Der BVB wurde am Freitag vor heimischer Kulisse in der ersten Halbzeit vom Tabellenschlusslicht aus Ostwestfalen regelrecht vorgeführt. Mit dem Pausenpfiff führte der SCP 3:0, ein Kraftakt der Dortmunder in den zweiten 45 Minuten rettete immerhin einen ernüchternden Punkt.

Die Nicht-Leistung über weite Teile der Partie zaubert Rauball weiterhin Fragezeichen ins Gesicht. "Wir sind naiv in Konter gelaufen, es ist für mich noch immer unvorstellbar, wie sehr wir gegen Paderborn in Verlegenheit geraten sind", gibt sich der BVB-Boss fassungslos.

Auf eine schnelle Analyse im Anschluss an das Debakel verzichtete Rauball ebenso wie auf den Gang in die Spielerkabine. "Das Spiel muss jeder von uns erstmal verarbeiten", so der Ur-Borusse, der auch die Fans verstehen kann, die ihrem Ärger bereits während der Partie freien Lauf ließen. Über die gellenden Pfiffe von den Rängen darf sich "nach einer solchen Leistung niemand von uns beschweren", stellte Rauball klar.

Der BVB-Präsident erwartet daher auch eine unruhige Stimmung auf der am Sonntag anstehenden Jahreshauptversammlung: "Die Atmosphäre wird sicher eine andere sein als wenn wir gewonnen hätten."