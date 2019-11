Matthäus rät Dortmund zu zwei konkreten Winter-Transfers

Gabriele Maltinti, getty

Mandzukic (17) und Can (r.) stehen derzeit bei Juventus Turin unter Vertrag

Hans-Joachim Watzke hat am Sonntag auf der Jahreshauptversammlung eingestanden, dass Borussia Dortmund im vergangenen Sommer einen weiteren Stürmer hätte verpflichten sollen. TV-Experte Lothar Matthäus rät dem BVB nun zu einem Altstar - und zu einem deutschen Nationalspieler.

"Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Wintertransfers", so der 58-Jährige in seiner Kolumne auf "skysport.de": "Aber dem BVB müsste man jetzt doch dazu raten. Und ich denke da ganz speziell an zwei Spieler. Emre Can und Mario Mandzukic von Juventus Turin."

Beide Profis wurden in den vergangenen Wochen mehrfach mit einem Wechsel ins Ruhrgebiet in Verbindung gebracht. Der 33 Jahre alte Mittelstürmer Mandzukic hat bei seinem Verein Juventus Turin keine Zukunft mehr, ein Transfer im Winter gilt als sicher. Neben dem BVB wurden jedoch auch zuletzt Klubs aus England genannt, darunter Manchester United.

Mittelfeldspieler Can, ebenfalls bei Juve unter Vertrag, machte jüngst im "kicker" seinem Unmut freien Lauf: "Ich habe erst ein Spiel von Anfang an gemacht, damit bin ich nicht glücklich." Einem Bericht von "Bild" zufolge beschäftigt sich Dortmund "intensiv" mit dem 25 Jahre alten deutschen Nationalspieler.

Matthäus hat neue BVB-Startaufstellung schon im Sinn

Für Matthäus wäre das Duo ein echter Gewinn für die Borussia. "Beide haben diesen absoluten Willen, etwas gewinnen zu wollen und haben das national und international auch schon getan. Beide werden von Juve nicht mehr so gebraucht und geschätzt wie es beide gerne hätten und ich weiß, dass sie auch bereit zu einem solchen Transfer wären und für einen vernünftigen Preis zu haben sind."

Wie hoch dieser Preis wäre, ist indes nicht sicher. Italienische Medien berichteten zuletzt von einer Ablösesumme in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro, laut "Bild" liegt diese "nur" bei rund 20 Millionen Euro.

Nichtsdestotrotz rate Matthäus den BVB-Bossen, sich "schleunigst in den Flieger nach Turin" zu setzen: "Sie kennen die Bundesliga, sie sprechen die Sprache, sie würden höchstwahrscheinlich sofort funktionieren und sie bringen auch die Art von Charakter auf dem Platz mit, den der BVB-Fan liebt. Aggressiv, kämpferisch, bis zur letzten Sekunde alles geben."

Damit nicht genug: Matthäus schlägt Dortmund obendrein schon eine mögliche Startaufstellung für die Rückrunde vor: "Bürki, Hakimi, Can oder Akanji, Hummels, Guerreiro. Delaney oder Can neben Witsel. Sancho, Reus, Hazard, Mandzukic. Und dann sitzen auch noch Hochkaräter auf der Bank wie zum Beispiel Brandt, Schulz, Piszczek oder Alcácer." Can und Mandzukic würden dabei "genau die Impulse geben, die sie so vermissen".

"Nicht sicher, ob diese Mannschaft den Charakter hat"

Ob in der Winterpause indes Lucien Trainer noch bei den Schwarz-Gelben im Amt ist, "muss sich zeigen", so Matthäus weiter: "Das liegt natürlich an den Ergebnissen der nächsten Wochen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Mannschaft den Charakter hat, um in Barcelona und in Berlin restlos zu überzeugen."

Zunächst reist der BVB am Mittwoch für das Champions-League-Spiel nach Barcelona, dann trifft die Mannschaft in der Bundesliga am Samstag auf Hertha BSC.

In der Liga beträgt der Rückstand auf die Tabellenführung mittlerweile bereits fünf Punkte. "Wenn es noch mehr werden, können sie sich den Titel abschminken", so Matthäus deutlich.