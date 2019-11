Ex-Trainer: "Thuram ein Mann für die Équipe Tricolore"

Matthias Kern, getty

Marcus Thuram fühlt sich bei Gladbach pudelwohl

Bei Borussia Mönchengladbach hat sich Marcus Thuram in kürzester Zeit zum Publikumsliebling und Leistungsträger entwickelt. Für seinen Ex-Trainer bei EA Guingamp, Antoine Kombouaré, kommt die schnelle Entwicklung des Gladbach-Neuzugangs nicht unerwartet.

"Das ist keine Überraschung für mich, dass Marcus in der Bundesliga so eingeschlagen hat", sagte Kombouaré zum "kicker": "Das ist eben eine Liga für ihn. Darüber haben wir uns in Guingamp schon oft unterhalten."

Bei EA Guingamp arbeiteten Thuram und Kombouaré von Sommer 2017 bis November 2018 zusammen. Der Kontakt zwischen den beiden Franzosen ist seit dem nie abgebrochen. "Manchmal telefonieren wir, manchmal haben wir SMS-Kontakt. Ich weiß, dass Marcus sehr glücklich ist in Mönchengladbach", so der heutige Trainer des FC Toulouse.

Von seinem Ex-Schützling Thuram schwärmt Kombouaré in höchsten Tönen: "Er hat für alles die nötige Leichtigkeit, er kann seine Gegner auf Strecke abhängen oder auf engstem Raum ausspielen."

Thuram "sicherlich ein Mann für die Équipe Tricolore"

Mit seinen starken Leistungen qualifiziere sich Thuram außerdem für die französische Nationalmannschaft. "Mit seinen Qualitäten und seiner positiven Mentalität ist er sicherlich ein Mann für die Équipe Tricolore", so Kombouaré.

Auch Nationaltrainer Didier Deschamps hatte vor Kurzem erklärt, dass Thuram in seinen Planungen eine Rolle spielt: "Wir verfolgen seine Entwicklung. Marcus gehört zu den Spielern, die wir beobachten. Es läuft gut für ihn in Deutschland." Bislang lief der Gladbacher allerdings nur für die U21-Nationalmannschaft auf.

Thuram wechselte im Sommer 2019 für gerade einmal neun Millionen Euro von EA Guingamp an den Niederrhein. Bislang erzielte der 22-Jährige acht Treffer für die Fohlen und bereitete fünf weitere Tore vor.