Bekommt Schalke-Coach Wagner das nächste England-Juwel?

Alexander Hassenstein, getty

David Wagner ist seit 2019 Cheftrainer des FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 setzt weiterhin auf eine Verjüngung und Umstrukturierung seines Kaders. Der bereits erfolgreich eingeläutete Umbruch bei den Königsblauen könnte nun mit einem weiteren Top-Talent aus England fortgesetzt werden.

Wie das Boulevardblatt "Sun" jüngst berichtete, sollen die Schalker an Owen Otasowie von den Wolverhampton Wanderers interessiert sein. Der 18-jährige Mittelfeldspieler läuft derzeit für die U23-Mannschaft des Premier-League-Klubs auf und soll auch bei Paris Saint-Germain auf dem Zettel stehen.

Laut dem Zeitungsbericht haben die Königsblauen durchaus gute Karten, sich die Dienste des US-Amerikaners zu sichern. Schalkes Cheftrainer David Wagner genießt in England einen sehr guten Ruf, wird auf der Insel als Entwickler von jungen Talenten geschätzt.

Otasowie wartet zwar noch auf seinen ersten Einsatz für das Profi-Team der Wanderers, hat sich dennoch durch seine starken Leistungen in Englands U23 Premier League in den Fokus der in- und ausländischen Talentscouts gespielt. Interesseten aus England selbst sollen der FC Arsenal und auch Champions-League-Sieger FC Liverpool sein.

Otasowie steht bein den Wolves noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag und könnte daher bereits im Winter für eine wohl überschaubare Ablösesumme in Richtung Gelsenkirchen wechseln.

Mit dem aus Everton ausgeliehenen Jonjoe Kenny spielt aktuell bereits ein weiteres England-Talent beim FC Schalke und überzeugt mit seinen Leistungen auf der Rechtsverteidiger-Position.