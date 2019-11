Klinsmann schon gegen den BVB auf Hertha-Bank?

Lars Baron, getty

Sitzt Jürgen Klinsmann gegen den BVB auf der Bank von Hertha BSC

Nach dem 3:3 gegen den SC Paderborn hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen schief, der Stuhl vom Coach Lucien Favre wackelt gewaltig. Nicht viel besser sieht es beim kommenden Bundesliga-Gegner des BVB Hertha BSC aus. In Berlin steht Trainer Ante Covic vor dem Aus. Gerüchten zufolge könnte gegen die Dortmunder bereits ein deutlich prominenterer Name auf der Bank sitzen.

Jürgen Klinsmann, der seit November 2019 Mitglied des Hertha-Aufsichtsrats ist, könnte die Hauptstädter gegen den BVB interimsweise betreuen. Dieses Szenario bringt die "Bild" ins Spiel. Der ehemalige Bundestrainer könnte demnach übernehmen, bis eine Dauerlösung gefunden ist.

Ob sich Klinsmann, der auf Klubebene bislang lediglich ein wenig überzeugendes Jahr als Coach des FC Bayern in der Vita stehen hat, den schweren Job antun würde, bleibt freilich abzuwarten

Dass Hertha jedoch noch viel Geduld mit Covic zeigt, scheint ausgeschlossen. Am Sonntag setzte es eine krachende 0:4-Pleite gegen den FC Augsburg, der negative Höhepunkt einer schwachen Saison. Nach zwölf Spieltagen rangiert die Alte Dame mit elf Pünktchen nur aufgrund der mehr erzielten Tore nicht auf einem Abstiegsrang.

"Das ist eine sehr bittere Niederlage. Insbesondere ärgere ich mich darüber, dass wir nichts von dem gezeigt haben, was wir uns in der zweiwöchigen Länderspielpause vorgenommen haben. Wir sind sehr enttäuscht", kommentierte ein sichtlich ratloser Covic die Klatsche.

"Alle die mich kennen, wissen: Ich bin der Letzte, der in dieser Situation an sich denkt – es geht um den Verein, dem ich seit über 20 Jahren diene. Wir wollen den Negativtrend schnellstmöglich stoppen und es wieder in die richtige Richtung lenken", ergänzte der Ex-Spieler.