Favre beim BVB vor dem Aus? Watzke rudert zurück

Der BVB erklärte sich am Montag gegenüber seinen Aktionären

Hans-Joachim Watzke sieht die Mannschaft von Borussia Dortmund nur wenige Tage nach dem blamablen 3:3 gegen den SC Paderborn auf dem richtigen Weg. Eine mögliche Trennung von BVB-Trainer Lucien Favre wies er vehement zurück.

"Lucien Favre hat unser volles Vertrauen. Es stand überhaupt nicht zur Diskussion, uns aktuell vom Trainer zu trennen", sagte der Geschäftsführer am Montag auf der Jahreshauptversammlung des Revierklubs.

Die Interpretation seiner Aussagen vom Sonntag ("Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert"), wonach er Favre auf der Mitgliederversammlung angezählt habe, wies er hingegen deutlich zurück.

Die allgemeine Unzufriedenheit beim BVB kann Watzke nach den jüngsten Auftritten aber verstehen: "Dass wir an sechster Stelle stehen, ist natürlich nicht das, was wir wollen", sagte der 60-Jährige: "Aber wir können in dieser Saison noch einiges reparieren.

Im Verein habe es dazu bereits die richtigen Reaktion gegeben: "Ich habe das Gefühl, dass sich nach Paderborn etwas getan hat. Die Spieler waren schockiert von dieser ersten Halbzeit. Irgendetwas hat sich danach getan, das habe ich gespürt", so der langjährige Klub-Funktionär.

Watzke beklagt schnelllebiges Fußball-Geschäft

Watzke erhofft sich von einer ruhigen Analyse der derzeitigen Krise einen langfristigen Schritt nach vorne. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag sei es "in beeindruckender Weise gelungen, mit der nötigen Kritik an der sportlichen Performance voranzugehen, aber daraus auch Stärke zu ziehen", sagte er.

Am Sonntag waren Trainer Lucien Favre und die Mannschaft an gleicher Stelle mit Pfiffen und "Schämt euch!"-Rufen empfangen worden. "Fußball ist schnelllebig", betonte Watzke: "Vor einem Jahr haben wir den Trainer und die Mannschaft hier noch begeistert als Tabellenführer gefeiert."

Der BVB-Boss verteidigte seine Entscheidung, die Bühne nicht für eine harsche Generalkritik, sondern für eine eher motivierende Ansprache genutzt zu haben. "Im Kontext der vergangenen Jahre ist es richtig, keine Abrechnung zu machen, keinen Druck zu erzeugen, sondern analytisch zu bleiben und daraus die richtigen Schritte anzugehen", sagte er.

Die wichtigsten Aussagen von der Jahreshauptversammlung des BVB:

+++ Beschluss über die Dividende +++

Wie im Vorjahr möchte der BVB seinen Aktionären erneut sechs Cent pro Aktie als Dividende ausschütten. Insgesamt gehen somit etwa 5,5 Millionen Euro an die Besitzer der Anteile.

+++ Treß führt durch die Finanzen +++

Finanzgeschäftsführer Thomas Treß hat nun das Zepter übernommen und erklärt akribisch die Bilanz. Kleinteilig führt er auf, welche Veränderungen es im Vergleich zum Vorjahr gegeben hat. Besonders die Einnahmen aus der TV-Vermarktung sind durch die Champions-League-Teilnahme deutlich angestiegen. Die Transfererlöse sind hingegen um fast 100 Millionen Euro zurückgegangen.

+++ Schlusswort zur Zukunft +++

"Beim BVB spielt sich nicht alles nur auf dem Rasen ab. Aber auch dort wollen wir bis Weihnachten wieder zurückfinden. Wir sind dafür sehr, sehr gut aufgestellt."

+++ Watzke will sich gegen Antisemitismus engagieren +++

"Wir müssen den aufstrebenden Antisemitismus und Extremismus bekämpfen. Wir fahren seit Jahrzehnten mit jungen Menschen nach Auschwitz, um junge Menschen zu sensibilisieren. Wenn wir durch solche Dinge den Kampf gegen Antisemitismus erträglicher machen, dann hat sich diese Investition gelohnt."

+++ Bestes Jahrzehnt der Vereinsgeschichte +++

"Wir sind in diesem Jahrzehnt zweimal Meister geworden. Zuletzt vor 7 Jahren, das kommt einem lang vor - aber fragen Sie mal nach bei Schalke oder Liverpool. Dieses Jahrzehnt war aber das erste Jahrzehnt in der Vereinsgeschichte, in dem wir durchgängig international gespielt haben. Acht Mal haben wir uns wir die Champions League qualifiziert, zwei Mal für die Europa League. In der Ära nach Jürgen Klopp, die von außen häufig dürstend gesehen wird, haben wir uns immer für die Champions League qualifiziert."

+++ BVB will Stadion-Umfeld umbauen +++

"Wir sind in Diskussionen mit der Stadt und der Westfalenhalle, um das Stadion-Umfeld komplett umzubauen. Das hat etwas visionäres und könnte ein Projekt von fünf bis zehn Jahren werden." Im neuen Umfeld soll eine dauerhafte Begegnungstätte für die Fans geschaffen werden, mit Hotels, Kita und Restaurants.

+++ Watzke sieht fortschreitende Internationalisierung +++

"Wir haben viele regionale Partner gefunden und unsere Legenden-Team aufgebaut mit Spielern wie Roman Weidenfeller, Marcio Amoroso und Jan Koller. Mit diesem Team können wir im Ausland sehr stark punkten. Es verbindet unsere Ambition mit unserer Tradition."

+++ Wachstumskurs beim BVB +++

"Wir durchbrechen in diesem Jahr beim Sponsoring die 100 Millionen Euro - ohne den neuen Puma-Deal - und haben noch einige Pfeile im Köcher. Wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Wachstumskurs fahren können."

+++ Freude über den Deal mit Puma +++

In der letzten Woche gab der BVB einen neuen Ausrüstervertrag mit dem Sportartikelhersteller Puma gekannt: "Wir mussten hart mit Puma verhandeln - in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens. Puma setzt ganz klar auf Borussia Dortmund - und umgekehrt. Dieser Vertrag gibt uns die Gelegenheit, ökonomisch weiter anzugreifen."

+++ Watzke lobt Kapitän Reus +++

"Nach dem Paderborn-Spiel ist etwas innerhalb der Mannschaft passiert. Die erste Halbzeit war ein totaler Schock. Ich habe schon gestern die Rolle von Marco Reus in der kritischen Analyse gelobt, auch Mats Hummels hat diese begleitet. Am Ende muss das Problem von der Mannschaft gelöst werden, wir können da nicht helfen.

+++ Watzke spricht Favre Vertrauen aus +++

"Es stand für uns überhaupt nicht zur Debatte, dass wir am Trainer festhalten. Nur weil ich gestern gesagt habe, dass Ergebnisse zählen, heißt das nicht, dass der Trainer unter Druck ist."

+++ Watzke zu den Problemen +++

"Bei vielen Spielen, die unser Spiel in der letzten Saison geprägt haben, haben wir in dieser Saison große Formschwankungen. Wir haben die Formschwäche einer Reihe von Spielern, zufällig auch noch zur gleichen Zeit. Wir haben nur Spieler, die gezeigt haben, dass sie das Potenzial haben. Immer wieder blitzt das Potenzial auf, aber es ist nicht konstant. Daran müssen wir arbeiten."

+++ Watzke wiederholt Transferkritik +++

"Wir hatten im Sommer alles das Gefühl, dass wir mit den Transfer, die wir betätigt haben, noch besser werden. Wir müssen aber auch festhalten, dass noch nicht alle Neuzugänge ihr Potenzial bislang abgerufen haben. Wir hätten nach allen Diskussionen, die wir geführt haben aber noch einen zweiten Neuner verpflichten sollen, einen mit einer anderen Statur. Diesen Fehler kreiden wir uns an, dafür entschuldige ich mich."

+++ Watzke zum Meisterschaftsziel +++

Wichtig war unsere Zielvorgabe: Wir wollen alles dafür tun, um deutscher Meister zu werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Solange dieses Ziel erreichbar ist, werden wir alles dafür tun. Hätten wir dieses Ziel nicht ausgegeben, wären wir ein ambitionsloser Klub geworden. Nach der letzten Saison hätten wir nichts anderes tun können, als diese ambitionierte Ziel auszugeben."

+++ Watzke: Situation umfassend analysiert +++

"Nach dem Bayern-Spiel haben wir gemerkt, dass irgendetwas nichts stimmt. Wir haben das schon dann analysiert und ich hatte in diesen Gesprächen mit Michael Zorc, Sebastian Kehl und Matthias Sammer ein gutes Gefühl. Da wurde immer sehr kontrovers diskutiert.

+++ Dank für Führungsriege +++

Watzke nutzt seine Rede, um sich umfassend bei der Führungsriege zu bedanken. Gerade den gestern wiedergewählten Präsidenten Reinhard Rauball hebt er für sein langjähriges Engagement hervor.

+++ Spieler mit Applaus empfangen +++

Anders als gestern ist heute nur der Mannschaftsrat der Borussia anwesend: Marco Reus, Axel Witsel, Lukasz Piszczek und Mats Hummels sitzen in der ersten Reihe. Lucien Favre nimmt nicht teil, um sich auf das Spiel gegen den FC Barcelona vorzubereiten. Es gibt ausschließlich Applaus, Pfiffe bleiben aus. "Es freut mich, dass diese Spieler hier sind. Gerade auch Mats: Du gehörst einfach hierher", so Watzke.

+++ Watzke lobt Mitgliederversammlung +++

"Im Kontext der letzten Jahren betrachtet ist es richtig, jetzt keine Abrechnung zu machen, sondern aus einer Analyse die richtigen Schritte zu ziehen. Die Mitgliederversammlung hat gezeigt, dass wir eine Einigkeit für die Zukunft haben."

+++ Watzke tritt an die Mikrofone +++

Jetzt tritt der BVB-Boss an das Rednerpult. Er berichtet zunächst über die gestrige Mitgliederversammlung: "Es ist uns gelungen, mit der nötigen Kritik umzugehen. Im zweiten Schwenk müssen wir daraus Stärke beziehen. Fußball ist schnelllebig: Im letzten Jahr haben wir hier den Trainer und die Mannschaft gefeiert, in den letzten Wochen ist die Stimmung eine andere"

+++ Pieper sieht Steigerungspotenzial beim BVB +++

Das gute finanzielle Ergebnis ist in erster Linie auf den sportlichen Erfolg in der letzten Saison zurückzuführen. Für die aktuelle Spielzeit sieht Pieper hingegen Steigerungspotenzial: "Der BVB blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Es gelang die direkte Qualifikation für die Champions League. In der Bundesliga erlebten wir einen spannenden Titelkampf. Die Saison 18/19 war gut, in der aktuellen Saison hakt es noch ein wenig."

+++ Vorstellung des Jahresabschlusses +++

Zunächst wird der Konzern-Bericht für das abgelaufenen Geschäftsjahrs präsentiert. Die wichtigsten Kennzahlen sind bereit bekannt: Im letzten Jahr hat der BVB fast eine halbe Milliarde Euro verdient und erneut einen zweistelligen Millionen-Gewinn eingestrichen. Ohne Transfers zu berücksichtigen, stellt dieses Ergebnis einen neuen Umsatzrekord dar.

📊 Die Zahlen im Überblick.

+++ Pieper erläutert den Ablauf +++

Bevor die Geschäftsführer ihre Reden halten, klärt der Aufsichtsratsvorsitzende über den Ablauf der Versammlung auf. Die Tagesordnung umfasst heute zehn Punkte, darunter die obligatorische Vorstellung des Finanzergebnisses, die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds und mehrere Änderungsanträge zur Satzung.

+++ Die Hauptversammlung beginnt +++

Mit der Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden Gerd Pieper beginnt die Aktionärsversammlung von Borussia Dortmund. Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspieler-Koordinator Sebastian Kehl treten stellvertretend für die sportliche Abteilung auf.

+++ Reden der Geschäftsführung mit Spannung erwartet +++

Mit Spannung werden heute die Reden von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und seinem Stellvertreter Thomas Treß erwartet. Beide werden sich sicherlich umfassend zur Situation im Verein äußern, um die Aktionäre über die jüngsten Geschehnisse aufklären.

+++ Watzke zählt Favre an +++

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits eine längere Ansprache gehalten und Trainer Lucien Favre öffentliche angezählt. "Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert. Wir wünschen uns alle bei Borussia Dortmund, dass es dir gelingt, die Wende zum Positiven einzuleiten", erklärte Watzke mit Blick auf den Cheftrainer.

+++ BVB bald auf Trainersuche? +++

Gerade Lucien Favre ist in den letzten Wochen unter Druck geraten. In den kommenden Spielen soll der Schweizer aber wohl Trainer der Borussia bleiben. Doch was passiert, falls sich der Absturz des BVB fortsetzt? Wir haben die Trainer-Kandidaten beim BVB zusammengestellt.

+++ Starke wirtschaftliche Zahlen +++

Während die sportliche Bilanz eher ernüchternd ausfällt, steht der BVB finanziell bestens dar. Vor wenigen Tagen gab die Borussia einen neuen Vertrag mit Ausstatter Puma bekannt. Bis 2028 verdienen die Dortmunder dadurch rund 250 Millionen Euro. Wirtschaftlich ist der Verein für die Zukunft gewappnet.

+++ Sportliche Talfahrt +++

Der selbsternannte Meisterschaftskandidat steckt ausgerechnet vor der Jahreshauptversammlung in der Krise. Schon der Saisonstart lief nicht wie erhofft, nun haben die schwachen Leistungen gegen den FC Bayern (0:4) und den SC Paderborn (3:3) das Fass zum Überlaufen gebracht. Trainer Lucien Favre steht in der Kritik, die Fans bedachten zuletzt die eigene Mannschaft mehrfach mit Pfeifkonzerten. Wie soll es weitergehen beim BVB?