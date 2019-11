Zwei Spiele Sperre für Mainzer Baku

Lars Baron, getty

Ridle Baku vom FSV Mainz 05 für zwei Spiele gesperrt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den kommenden beiden Punktspielen ohne Defensivspieler Ridle Baku auskommen.

Der 21-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für diesen Zeitraum gesperrt.

Baku hatte am Sonntag während der Partie bei der TSG Hoffenheim (5:1) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem groben Foul an Sebastian Rudy die Rote Karte gesehen.

Der FSV hat das Urteil akzeptiert.