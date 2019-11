Warum Flick den FCB in die Bredouille bringt

Lars Baron, getty

Hansi Flick wird den FC Bayern mindestens bis zur Winterpause trainieren

Der FC Bayern München ist zurück in der Erfolgsspur: Drei Siege in Folge bei einem Torverhältnis von 10:0 haben die Stimmung beim deutschen Fußball-Rekordmeister spürbar aufgehellt. Ein Gesicht des Aufschwungs ist Interimstrainer Hansi Flick, der dem Team in Windeseile neues Leben eingehaucht hat. Doch die gute Arbeit des früheren Löw-Assistenten bringt die Vereinsoberen zunehmend in die Bredouille.

Nach dem souveränen 4:0 (3:0)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf gab Hansi Flick, bekanntermaßen einer der bescheideneren Vertreter der Trainer-Zunft, ein erstaunlich selbstbewusstes Statement ab. "Ich versuche meine Arbeit gut zu machen - und das kriege ich hin", beantwortete der 54-Jährige die Frage eines Medienvertreters zu seinen persönlichen Ambitionen.

Flick weiß, dass seine Aktien an der Säbener Straße mit jedem erfolgreichen Spiel steigen. Auch, weil die Bayern-Profis nahezu geschlossen hinter ihm stehen. "Es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben viel mehr Kontrolle als vorher", betonte Kapitän Manuel Neuer nach dem Düsseldorf-Spiel. "Wir stehen natürlich auch höher. Das kommt uns zugute."

Teamkollege Josuha Kimmich äußerte sich ähnlich. "Wir laufen mutiger an. Das tut unserem Spiel gut. Es ist schwieriger, immer zehn Spieler auszuspielen, anstatt offensiv den Ball zu gewinnen und dabei 20, 30 Meter vor dem Tor zu sein. Wie wir vorne anlaufen, ist ganz klar Vorgabe des Trainers", so der 24-Jährige, der in Düsseldorf erneut zu den überragenden Bayern-Akteuren gezählt hatte.

Fakt ist: Flicks Bilanz als Nachfolger des bei vielen Spielern ungeliebten Niko Kovac ist makellos. Seine Beschäftigung als Bayern-Coach zumindest bis zum Jahresende hatte sich der frühere DFB-Sportdirektor bereits durch die Machtdemonstration vor zwei Wochen gegen Borussia Dortmund verdient. Doch was kommt danach?

Der FC Bayern sehnt sich nach einem Trainer von Weltformat

Die langfristige Ausrichtung auf der Trainerbank spaltet derzeit die Gemüter beim deutschen Branchenprimus.

Auf der einen Seite stehen die Befürworter Flicks, die ihn lieber heute als morgen von der Interims- zur Dauerlösung befördert sehen wollen. Wichtig: Ein Großteil der Mannschaft scheint diese Variante zu bevorzugen.

Dennoch formiert sich ein Gegenpol: Hartnäckig wird der Name des kürzlich bei Tottenham Hotspur geschassten Mauricio Pochettino gehandelt. Anders als Flick verfügt der Argentinier über jahrelange Erfahrung in der Champions League, die er in der Vorsaison beinahe gewonnen hätte.

Längst wird der 47-Jährige in einem Atemzug mit Größen wie Jürgen Klopp und Pep Guardiola genannt. Nach dem gescheiterten Kovac-Experiment wünschen sich nicht nur die Fans des FC Bayern einen solchen Trainer. Einen mit klaren Vorstellungen, natürlicher Autorität und Charisma. Kurz gesagt: Einen von Weltformat.

Freilich drängt die Zeit für die Münchner, wenn sie Pochettino wirklich wollen. Dessen fabelhafte Arbeit bei den Spurs hat überall Begehrlichkeiten geweckt. Neben den dauerinteressierten Real Madrid und Manchester United soll neuerdings auch Tottenhams Erzrivale Arsenal über eine Verpflichtung des Südamerikaners nachdenken.

Trainer-Suche als Dilemma für den FC Bayern

So entsteht ein Dilemma für den FC Bayern. Wählen die Entscheidungsträger um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic die sichere Variante und schenken Flick weiter das Vertrauen, könnte die Tür bei Pochettino oder Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) bald geschlossen sein.

Letzterer wäre zwar erst zur kommenden Saison verfügbar, hat seine grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel aber schon angedeutet. Hinhalten lassen möchte sich der Niederländer jedoch sicher nicht.

Geht der deutsche Meister stattdessen ins Risiko und setzt auf einen externen Kandidaten, könnte das Team wiederum aus dem Rhythmus gebracht werden. Drei verschiedene Trainer mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen innerhalb weniger Monate zu verkraften, wäre selbst für Weltklasse-Spieler wie Robert Lewandowski nicht einfach.

Die Frage ist: Wie lange kann der FC Bayern mit einer endgültigen Entscheidung in der Trainerfrage noch warten, ohne Optionen zu verlieren?

Interimscoach Flick bewahrt jedenfalls die Ruhe. Dass er gerne über den Jahreswechsel hinaus in München weitermachen würde, daraus macht er keinen Hehl.

"Ich kann mir vieles vorstellen. Es macht mir Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten", erklärte der langjährige Assistent von Bundestrainer Löw nach dem Kantersieg in Düsseldorf. Der Verein habe "in Ruhe Zeit zu überlegen".

Wohl wissend, dass die Uhr aktuell nur für ihn tickt.

Heiko Lütkehus