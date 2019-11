Enthüllt: Kurioses Hecking-Geschenk zum Gladbach-Abschied

Christof Koepsel, getty

Dieter Hecking war bis Sommer 2019 Gladbach-Coach

Im zurückliegenden Sommer endete die Zusammenarbeit von Dieter Hecking und Borussia Mönchengladbach nach rund 2,5 Jahren. Zum Abschied erhielt der scheidende Gladbach-Coach ein kurioses, aber durchaus kreatives Geschenk, wie er nun verriet.

"Die Mannschaft hat mir ein Bild geschenkt, auf dem alle unsere Pässe nachgestellt sind, die zu unserem sensationellen Tor auf Schalke geführt haben", erzählte Hecking im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" und erinnerte an jenen 10. Februar, an dem die Fohlenelf die Königsblauen in der Veltins-Arena mit 2:0 besiegten und dabei einen fast historischen Treffer zum Endstand erzielten.

Kurz vor Schluss lagen die Gladbacher in der Ferne in Führung und bekamen einen Freistoß zugesprochen, den Matthias Ginter ausführte und damit eine Ballstafette der ganz besonderen Art einleitete. 61 Stationen lang lief der Ball durch die Reihen der Borussia, ohne, dass die Schalker einen Ballkontakt verzeichnen konnten - und als Krönung erzielte Florian Neuhaus am Ende des Pass-Festivals das alles entscheidende 2:0.

"Gefühlt 100 Ballkontakte" seien es vor dem Treffer gewesen, jubelte Hecking später, "es mag unspektakulär gewirkt haben, aber das hat die Mannschaft unglaublich gut gespielt. Wir haben den Gegner laufen lassen – bis der Raum nach vorne aufgeht und sich die entscheidende Lücke auftut." Es sei "aus Trainersicht ein überragendes Tor" gewesen. Wie gemacht für ein Geschenk.

Der "kicker" hat sich damals die Mühe gemacht und die Stationen von Ginters Freistoßausführung bis zum Torerfolg im Detail aufgeführt:

87:33 Minuten: Freistoß Ginter - Lang - Neuhaus - Lang - Ginter - Sommer - Elvedi - Stindl - Kramer - Elvedi - Wendt - Elvedi - Sommer - Ginter - Stindl - Kramer - Stindl - Ginter - Kramer - Ginter - Lang - Ginter - Sommer - Stindl - Wendt - Hazard - Wendt - Elvedi - Kramer - Lang - Ginter - Lang - Neuhaus - Kramer - Stindl - Elvedi - Wendt - Hazard - Elvedi - Kramer - Elvedi - Wendt - Elvedi - Kramer - Stindl - Kramer - Wendt - Hazard - Kramer - Ginter - Kramer - Ginter - Lang - Kramer - Ginter - Kramer - Elvedi - Plea - Stindl - Hazard – Neuhaus: Tor bei 90:18 Minuten.