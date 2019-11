James Sands trainiert bei Fortuna Düsseldorf mit

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf beobachtet einen weiteren US-Amerikaner. Wie der Tabellensechzehnte mitteilte, nimmt der 19-jährige James Sands "bis auf Weiteres" als Gastspieler am Training der Profimannschaft teil.

Der Junioren-Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison 19-mal in seiner Heimat für New York City FC zum Einsatz, in der Major League Soccer wird nach dem Kalenderjahr gespielt.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch in der Innenerteidigung auflaufen kann, stand auch schon dreimal für die U19-Auswahl der USA auf dem Rasen.

In Zack Steffen und Alfredo Morales stehen schon zwei US-Amerikaner im Kader der Rheinländer.