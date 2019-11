Erling Haaland: Europas heißeste Transfer-Aktie

unknown

Angeblich bei BVB, FC Bayern und RB Leipzig auf dem Zettel: Erling Haaland

Mehr Tore in der Champions League als Robert Lewandowski, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, insgesamt 26 Treffer in 18 Pflichtspielen 2019/2020: Erling Haaland von Red Bull Salzburg ist momentan Europas heißeste Transfer-Aktie.

Wer ist der 19-jährige Norweger, der unter anderem mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht wird? weltfussball beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zum Haaland-Hype.

Wer ist Erling Haaland?

Erling Haaland, am 21. Juli 2000 im englischen Leeds geboren, ist der Sohn des früheren norwegischen Nationalspielers Alf-Inge Haaland, der zwischen 1993 und 2003 in der Premier League für Nottingham Forest, Leeds United und Manchester City auflief.

In der Jugend spielte Erling Haaland für Bryne FK, den Heimatverein seines Vaters. Beim norwegischen Pokalsieger von 1987 kam er am 12. Mai 2016 im zarten Alter von 15 Jahren zu seinem Profi-Debüt in der zweiten Liga Norwegens.

Anschließend nahm Haalands Karriere Fahrt auf: 2017 folgte der Wechsel zu Molde FK. Unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer debütierte Haaland in der höchsten Spielklasse und avancierte schnell zum Stammspieler. 2018 machte er mit 16 Treffern in 19 Pflichtspielen für Molde und starken Leistungen in den Nachwuchsnationalmannschaften Norwegens auch international auf sich aufmerksam.

Red Bull Salzburg setzte sich gegen zahlreiche weitere interessierte Klubs durch und sicherte sich im Januar 2019 für rund fünf Millionen Euro die Dienste des Youngsters.

In Österreich ging Haaland nach Anlaufschwierigkeiten in den ersten Monaten schließlich durch die Decke: In der laufenden Saison steht er bei 26 Treffern in wettbewerbsübergreifend 18 Einsätzen. Siebenmal traf das Mega-Talent in der Champions League, wo er die Torjägerliste vor Lewandowski (6) anführt.

Haaland hält bereits zahlreiche Tor-Rekorde. So gelangen ihm bei der U20-WM 2019 in Polen gegen Honduras neun (!) Treffer in einer Partie. In seinen ersten drei Partien in der Champions League erzielte er sechs Treffer, einen mehr als der bisherige Rekordhalter Didier Drogba in dessen ersten drei Einsätzen in der Königsklasse.

Was sind die Stärken von Erling Haaland?

Torriecher, Wucht, beeindruckende Physis (1,94 Meter groß, 87 Kilogramm schwer): Haaland, Spitzname "Manchild", bringt das komplette Paket eines klassischen Sturmtanks mit.

Gleichzeitig ist er erstaunlich wendig und dynamisch sowie technisch beschlagen. Außerdem überzeugt er mit starken Laufwegen und sehr gutem Positionsspiel. "Er ist phänomenal. Es ist wirklich schwer, im Training gegen ihn zu spielen - du kannst ihn nur foulen", schwärmt Salzburgs Maximilian Wöber von seinem Teamkollegen. Nicht von ungefähr bezeichnet Haaland Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic als sein großes Vorbild.

Zudem gilt der Shooting-Star als bodenständig und klar im Kopf, trotz des zunehmenden Hypes um seine Person. "Er ist ein richtig guter Junge, der eine große Zukunft vor sich hat", urteilt Gladbach-Coach Marco Rose, der mit Haaland in Salzburg zusammenarbeitete, im "kicker".

Was sind die Schwächen von Erling Haaland?

In erster Linie fehlt es Haaland angesichts seines jungen Alters natürlich noch an Erfahrung. Den Alltag in einer Top-Liga kennt er bislang nur vom Hörensagen, genauso wie den harten Konkurrenzkampf in einem Spitzenteam.

Die zentralen Fragen: Wie geht der junge Angreifer, in dessen Karriere es bislang nur aufwärts ging, mit Formschwächen und Rückschlägen um? Schafft es Haaland, die öffentliche Aufmerksamkeit für seine Person auf dem Platz weiter so gut auszublenden wie bisher?

Auch wenn der zweimalige norwegische A-Nationalspieler trotz seiner Größe und seines Gewichts eine ordentliche Grundschnelligkeit mitbringt, wird er zudem kein Sprinter à la Pierre-Emerick Aubameyang mehr werden.

Welche Teams sind an Erling Haaland interessiert? Wer hat die besten Chancen auf einen Transfer?

Die Feststellung, dass halb Europa hinter Haaland her ist, ist nicht übertrieben. Vor dem Salzburg-Wechsel baggerte Juventus an Haaland. Dieser erklärte aber es sei "zu früh, um dorthin zu gehen".

Aufgrund der engen Verbindung des Newcomers zu England werden auch nahezu alle Premier-League-Schwergewichte als mögliche Abnehmer gehandelt. Konkrete Angebote sind in Salzburg allerdings noch nicht eingegangen, bestätigte Sportchef Christoph Freund unlängst.

Aus der Bundesliga sollen FC Bayern, BVB und RB Leipzig an Haaland interessiert sein. Der Rekordmeister beobachtet das Ausnahmetalent angeblich schon länger, sieht in ihm einen möglichen Nachfolger für Robert Lewandowski. Dortmund wurde bereits 2018 mit Haaland in Verbindung gebracht.

Die besten Karten im Poker um den begehrten Profi könnte jedoch tatsächlich Leipzig haben. Die Wege innerhalb der Red-Bull-Familie sind kurz. Laut "Mirror" haben sich die Sachsen längst ein Zugriffsrecht für Haaland gesichert. Demnach müsste RB bei einem Transfer im kommenden Sommer lediglich den vergleichsweise geringen Betrag von 29 Millionen Euro berappen.

Was sagt Erling Haaland selbst zu seiner Zukunft?

"Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, für den besten Klub der Welt zu spielen, und ich mag den englischen Fußball besonders", sagte Haaland im September im norwegischen Fernsehen.

Insbesondere Manchester United darf sich Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen - zumindest, falls Ole Gunnar Solskjaer Teammanager der Red Devils bleibt. "Er hatte großen Einfluss auf mein Leben, als Person und als Trainer. Er hat die Champions League gewonnen und war ein unglaublich guter Spieler. Er hat mir viel beigebracht", sagte Haaland über seinen Ex-Coach.

Auch Vater Alf-Inge kann sich einen Wechsel seines Sohnes nach England vorstellen. Die Premier League genieße "die höchste Aufmerksamkeit" und beherberge "die qualitativ besten Teams". Ohne Zweifel sei das Mutterland des Fußballs "attraktiv" für Erling Haaland.

Tobias Knoop