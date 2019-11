Bayern-Spitze diskutiert Trainer-Frage

Jörg Schüler, getty

Hasan Salihamidzic und Co. wollen in Kürze über die Besetzung des Trainerpostens beim FC Bayern diskutieren

Obwohl Interimscoach Hansi Flick mit dem FC Bayern München derzeit auf einer Erfolgswelle schwimmt, ist längst noch nicht sicher, dass der 54-Jährige den deutschen Rekordmeister als Cheftrainer in die Rückrunde - geschweige denn die neue Saison - führen wird. Einen Fingerzeig dürfte ein angeblich in Kürze stattfindendes Treffen der Bayern-Bosse geben.

Im Verlauf der Woche werden sich die Oberen des FC Bayern zusammensetzen, um die Zukunft an der Seitenlinie zu diskutieren. Das will die "Daily Mail" erfahren haben.

Heißeste Kandidaten sind demnach Mauricio Pochettino, der bei Tottenham Hotspur unlängst seinen Hut nehmen musste, und Erik ten Hag, der die Zügel bei Ajax Amsterdam in den Händen hält.

Weniger gute Aussichten hat dem Bericht zufolge Flick. Der langjährige Co-Trainer werde trotz seiner starken Bilanz "nicht als Dauerlösung in Betracht gezogen".

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic deutete zuletzt allerdings an, dass man an der Isar nichts überstürzen werde. Da zwischen dem Klub und Flick ein "astreines Verhältnis" bestehe, müsse sich der Verein "überhaupt nicht unter Druck setzen lassen", sagte Salihamidzic am Montag vor der Abreise zum Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad am Münchner Flughafen.

Dies gelte umso mehr, da das Engagement von Flick unlängst bis zum Ende der Hinrunde verlängert wurde: "Wir hatten mit Hansi Flick eine Vereinbarung getroffen für zwei Spiele. Danach haben wir sehr gute Gespräche geführt und festgelegt, dass Hansi unser Trainer bis zum Winter bleibt. Dann sehen wir weiter. Genau dabei bleibt es und damit habe ich auch alles gesagt."