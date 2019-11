Genk-Coach Wolf: "Haben definitiv eine Chance"

APA (AFP)

Hannes Wolf steht vor seiner Champions-League-Premiere

Mit dem neuen Trainer Hannes Wolf will der KRC Genk im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg seinen ersten Sieg in der Champions League feiern.

Belgiens Meister KRC Genk hat sich am Mittwoch (21:00 Uhr) zu Hause gegen Red Bull Salzburg den ersten Champions-League-Sieg seiner Klubgeschichte zum Ziel gesetzt. "Wir haben definitiv eine Chance", betonte Neo-Trainer Hannes Wolf am Dienstag vor Journalisten. Gleichzeitig weiß der Deutsche, der sein Amt erst vergangene Woche angetreten hat, um die Qualitäten der Salzburger.

"Salzburg ist eine starke Mannschaft, die mit viel Tempo und Intensität spielt", sagte Wolf. "Ich kenne ihre Philosophie. Sie schalten schnell um, haben viele Leute im Mittelfeld und versuchen, den Ball sofort zurückzugewinnen, wenn sie ihn verlieren. Wir müssen von Anfang an wachsam sein." Gleichzeitig habe er das Gefühl, dass alles möglich sei. "Sie sind stark, aber wir haben auch unsere Waffen."

Genk setzt unter anderem auf den Heimvorteil. Von seinen vergangenen 18 Europacup-Heimspielen hat das Team aus dem Steinkohlerevier Limburg im äußersten Osten Flanderns nur zwei verloren - im Februar gegen Slavia Prag und zuletzt im Oktober gegen Liverpool jeweils mit 1:4.

Salzburg im direkten Duell mit Vorteilen

Um im Kampf um den dritten Gruppenrang und den damit verbundenen Umstieg in die Europa League an den Salzburgern vorbeizuziehen, müssten die Belgier nach dem 2:6 im September in Salzburg zu Hause mit vier Toren Unterschied gewinnen. Davon will Wolf vorerst nichts wissen. "Ich beschäftige mich nicht mit einem hohen Ergebnis", betonte der Neo-Trainer. "Genk hat noch nie ein Champions-League-Spiel gewonnen. Es wäre also schön, wenn wir unseren Fans den ersten Sieg schenken könnten. Aber an ein 3:0 oder 4:0 denke ich überhaupt nicht."

Coach Hannes Wolf koos voor deze 20 jongens voor onze laatste thuiswedstrijd in de Champions League groepsfase! Forza Racing! 💪👊🐺 #krcgenk #UCL #samengenk pic.twitter.com/9qLEZoZKYm — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 26. November 2019

Für den 38-Jährigen, der als Nachwuchscoach bei Borussia Dortmund groß geworden ist, und danach die deutschen Traditionsklubs VfB Stuttgart und Hamburger SV betreute, wird es sein erstes Spiel in der Königsklasse. "Wir müssen vorsichtig sein, aber mit Zuversicht spielen", meinte Wolf. "Es ist ein wichtiges Spiel."

apa