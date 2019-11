Davies startet durch: "Es ist ein Traum für mich"

Lars Baron, getty

Alphonso Davies startet beim FC Bayern in dieser Saison richtig durch

Alphonso Davies ist in den letzten Wochen beim FC Bayern immer wichtiger geworden und hat sich zuletzt als Stammspieler auf der linken Abwehrseite etabliert. Der Youngster selbst zeigte sich mehr als glücklich über die letzten Wochen.

"Dass ich jetzt in der Bundesliga, der Champions League und dem Pokal zum Einsatz komme, ist ein Traum für mich. Meine Familie ist total stolz auf mich und ruft mich jeden Tag an", so der 19-Jährige im Interview auf der Vereinshomepage der Münchner.

Nicht zuletzt nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Lucas Hernández und Niklas Süle war Davies in den letzten Wochen in die Startformation des FC Bayern gerückt.

Er machte seine Aufgabe als Vertreter für David Alaba, der von Cheftrainer Hansi Flick ins Abwehrzentrum beordert wurde, sehr ordentlich und verdiente sich den Respekt und das Lob von Teamkollegen und Trainerteam.

Insgesamt kommt der junge Kanadier in dieser Spielzeit bereits auf zehn Pflichtspieleinsätze für die Bayern, erzielte in der Bundesliga sogar einen Treffer gegen Mainz.

Davies über Alaba: "Dafür bin ich sehr dankbar"

Während er zum Saisonstart noch auf der offensiven linken Außenbahn zumeist als Joker gebracht wurde, muss der Linksfuß nun in der defensiven Viererkette ran. Für Davies kein Problem: "Die Umstellung vom linken Flügel auf die Abwehrposition war eigentlich sehr einfach, weil ich das schon in Vancouver gespielt habe. Ich muss die Position nur noch besser lernen."

Der in Ghana geborene Kanadier profitiert nach eigener Aussage dabei vor allem von seinem "Mentor" auf der neuen Position: "Mit David Alaba habe ich einen der besten Linksverteidiger der Welt neben mir und er hilft mir auch. Dafür bin ich sehr dankbar", so Davies auf der Bayern-Homepage.

In den kommenden Wochen will Bayerns Nummer 19 weiter an seiner Formkurve arbeiten sich für weitere Aufgaben beim deutschen Rekordmeister. Die Zusammenarbeit mit Coach Flick hob der Teenager explizit hervor: "Hansi ist ein guter Trainer, wie man in den Spielen ja sieht. Er will, dass wir pressen, dass wir den Ball haben und das Spiel genießen. Genau das tun wir im Moment", erklärte Davies das Erfolgsgeheimnis in den bisherigen Partien unter einstigen Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft.