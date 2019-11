Favre ohne Mitspracherecht - Juventus-Duo im Anflug?

Eric Alonso, getty

Plant der BVB seine Transfers ohne Lucien Favre?

Für die kommende Winter-Transferperiode ist Borussia Dortmund nach dem enttäuschenden Saisonstart auf der Suche nach Verstärkungen. Der umstrittene Trainer Lucien Favre soll bei den Planungen des BVB allerdings außen vor sein.

Ein Sieg oder zumindest ein ordentlicher Auftritt in der Champions League beim FC Barcelona sowie ohne Wenn und Aber drei Punkte am Samstag in der Bundesliga bei Hertha BSC: Für Lucien Favre steht beim BVB die Woche der Wahrheit an.

Kassieren die Dortmunder nach dem 0:4-Debakel beim FC Bayern München und dem enttäuschenden 3:3 gegen den SC Paderborn den nächsten Rückschlag, droht Favre die Entlassung.

Wie deutlich der Coach angezählt ist, illustriert die Tatsache, dass er bei möglichen Neuzugängen laut "Sport Bild" bereits kein Mitspracherecht mehr hat. Sportdirektor Michael Zorc, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. wickeln die Personalplanungen demnach ohne Favre ab.

Juventus-Duo weiter im Visier des BVB

Weiter im Fokus des BVB: Mario Mandzukic und Emre Can von Juventus Turin. Mandzukic könnte die Planstelle für einen wuchtigen, kampfstarken (und weniger verletzungsanfälligen) Angreifer neben Paco Alcácer besetzen.

BVB-Berater Matthias Sammer arbeitete einst mit Mandzukic beim FC Bayern München zusammen, soll ein großer Fürsprecher des 33 Jahre alten kroatischen Vize-Weltmeisters sein. Dieser spielt in Turin keine Rolle mehr und ist angeblich für unter zehn Millionen Euro zu haben.

Rund das Doppelte würde eine Verpflichtung von Can den BVB kosten. Der Nationalspieler ist wie Mandzukic bei Juventus nur Reservist, darf den italienischen Rekordmeister im Januar ebenfalls verlassen.

Emre Can über Bundesliga-Rückkehr: "Man sollte niemals nie sagen"

Seine Robustheit und spielerische Klasse könnte den Dortmundern in der Schaltzentrale gut zu Gesicht stehen. Zudem ist Can auch im Abwehrzentrum sowie auf der Rechtsverteidigerposition einsetzbar.

"Ich glaube, man sollte niemals nie sagen. Ich bin nicht glücklich mit der Situation in Turin, die muss sich irgendwie ändern. Entweder in Turin, oder man muss eine andere Lösung finden", sagte der 25-Jährige zuletzt gegenüber "Sport Bild" über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga.

Das Problem: Beide Spieler müssten für einen Wechsel nach Dortmund wohl zu Gehaltseinbußen bereit sein. Die Aussicht auf mehr Spielzeit könnte dem Duo den Schritt aber schmackhaft machen.