BVB-Kapitän Reus fordert ein "Feuerwerk" in Barcelona

Eric Alonso, getty

Marco Reus will mit dem BVB in Barcelona überraschen

Obwohl es beim BVB aktuell alles andere als rund läuft, ist die Vorfreude vor dem Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Barcelona groß. Im Vorfeld stellte Kapitän Marco Reus in einem "Sky"-Interview klare Forderungen ans Team.

"Wir wissen genau, dass wir auch leiden müssen, weil Barca eine unglaublich gute Mannschaft ist, die den Ball gut laufen lässt", erklärte der 30-Jährige, der mit Borussia Dortmund aktuell auf Platz zwei der Königsklassen-Gruppe F steht. Daher sei es wichtig, die Katalanen "auch mal ein bisschen laufen zu lassen".

Zwar gestand der Offensivmann, dass mutiges Angriffsspiel im Camp Nou "sicher nicht ganz so einfach" sei, erinnerte zugleich aber ans Hinspiel, als der BVB den großen FC Barcelona beim 0:0 phasenweise an die Wand gespielt hatte.

Nun ist die Stimmung rund um die Westfalen derzeit bei weitem nicht mehr so locker wie vor dem ersten Duell vor rund zwei Monaten. Seit dem Remis Mitte September ist die Borussia in ein Formloch gefallen. Bisheriger Tiefpunkt des Absturzes war das ebenso peinliche wie glückliche 3:3-Unentschieden gegen Aufsteiger SC Paderborn.

Reus will das Spiel endlich zu den Akten legen. "Wir haben viel darüber gesprochen, auch intern. Jetzt gehört das aber der Vergangenheit an. Wir müssen positiv in die Zukunft gucken", forderte der 44-malige deutsche Nationalspieler.

Kein Wunder, dass der Routinier wenig Lust verspürt, nach hinten zu schauen. Schließlich wartet ein potenzielles Karriere-Highlight auf ihn.

"Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, doch für mich persönlich ist es das erste Mal (in Barcelona; Anm.d.Red). Es ist ein einmaliges Stadion", schwärmte Reus, der von seinen Teamkollegen einen selbstbewussten Auftritt erwartet: "Wir müssen die Stimmung, die Energie positiv mitnehmen und dann versuchen, mit der Mannschaft ein Feuerwerk abzuliefern."

Angst vor dem Hexenkessel Camp Nou habe er jedenfalls nicht, so der BVB-Kapitän: "Die Stimmung wird uns sicherlich nicht schocken, weil wir es aus Dortmund nicht anders kennen."