Nach Abbau: Das passiert jetzt mit der HSV-Stadionuhr

Lars Baron, getty

Die legendäre HSV-Stadionuhr aus dem Volksparkstadion ist mittlerweile Geschichte

17 Jahre lang zeigte die legendäre Stadionuhr des HSV im heimischen Volksparkstadion stolz die Bundesliga-Zugehörigkeit der Hanseaten an. Doch nach dem Abstieg hatte man zuletzt keine Verwendung mehr für die Uhr und montierte sie ab. Jetzt soll sie einen neuen Platz bekommen.

Wie "Sport Bild" berichtet, wird die Uhr zukünftig im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund ausgestellt. "Die HSV-Stadionuhr ist ein wunderbares Exponat", erklärte Museumsdirektor Manuel Neukirchner dem Blatt gegenüber.

"Mit ihr können wir Bundesliga-Geschichte eindrucksvoll in Szene setzen. Angesichts ihres enormen Ausmaßes stellt die Einbringung der Uhr eine besondere Herausforderung dar. Wir arbeiten an einer angemessenen Lösung."

Derzeit lagert die 17,13 Meter lange und 1,09 Meter hohe Uhr noch im Stadion. Schon bald soll sie jedoch nach Dortmund gebracht und spätestens 2021 ausgestellt werden.

Insgesamt thronte das Symbol des ehemaligen Bundesliga-Dinos 18 Jahre lang in dessen Stadion. Selbst nach dem Bundesligaabstieg 2017 - dem ersten in der Vereinsgeschichte - blieb die Uhr zunächst und zeigte fortan die Jahre seit der Vereinsgründung an.

Doch mit all dem ist jetzt Schluss. "Zum normalen Klub gehört, dass man Symbole rund um den Platz nicht wichtiger nimmt als das, was auf dem Platz passiert", ließ der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann bereits vor Saisonbeginn wissen.