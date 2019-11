Preetz stellt Klinsmann vor: "Hat kleinen Schubs gebraucht"

Lars Baron, getty

Jürgen Klinsmann wird neuer Trainer bei Hertha BSC

Jürgen Klinsmann tritt mit viel Zuversicht seinen Trainerposten bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC an. "Ich habe große Lust und Freude", sagte der frühere Bundestrainer bei seiner Vorstellung am Mittwochnachmittag.

"Viele sagen: Berlin ist ein schlafender Riese, aber irgendwie kommt er nicht richtig in Bewegung." Das wolle er ändern: "Wir wollen so schnell wie möglich nach oben klettern. Und wenn wir im gesicherten Mittelfeld sind, wollen wir weiter nach oben blicken."

Doch aktuell steckt der Hauptstadtklub im Abstiegskampf. "Das Sportliche ist problematisch, da brauchen wir nicht drumherumzureden", sagte Klinsmann, der bei seinem Comeback zehn Jahre nach dem Trainer-Aus bei Bayern München am Samstag (15:30 Uhr) im Heimspiel auf Borussia Dortmund trifft.

"Ein kleiner Brocken" sei der BVB, sagte Klinsmann, der am Mittwochnachmittag erstmals mit seiner Mannschaft trainiert.

Köpke und Arne Friedrich verstärken Hertha bis Saisonende

Der 55-Jährige bestätigte zudem seinen Trainerstab: Als seine Co-Trainer agieren der frühere Bremer Chefcoach Alexander Nouri und Markus Feldhoff, um die Keeper kümmert sich vorübergehend Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, der die Freigabe für ein kurzfristiges Engagement in Berlin bis Jahresende vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhalten hat.

Ex-Nationalspieler Arne Friedrich übernimmt die neugeschaffene Position des Performance-Managers. "Wir haben ein Funktionsteam, das ist der Lage sein wird, die Dinge so in die Hand zu nehmen, um so schnell wie möglich Punkte zu holen", sagte Klinsmann.

Hertha-Manager Michael Preetz verriet derweil, dass eine Reihe intensiver Tage hinter den Berlinern liegt. Nach dem 0:4 gegen den FC Augsburg stand man in engem Austausch mit Klinsmann, der kurzfristig erneut von Kalifornien in den Flieger stieg, um die Gespräche fortzuführen. "Er hatte dann ja noch Zeit, alles in Ruhe im Flieger zu überlegen. Letztlich hat er hier noch einen kleinen Anstubser gebraucht."

+++ Das war's mit der Klinsmann-Vorstellung +++

Nach zahlreichen Fragen ist die PK beendet. Um 16 Uhr trainiert Jürgen Klinsmann im Amateurstadion erstmals mit der Mannschaft. Die Spieltags-PK wird am Freitag stattfinden.

+++ Welche Veränderungen gibt es? +++

Klinsmann: Es geht darum, die Situation anzunehmen. Es geht nicht um Veränderungen. Vielmehr um Zusammenarbeit und um den Schulterschluss mit den Fans. Das ist ganz wichtig, damit sie auch wieder die Geduld mit uns bekommen. Dann gehen wir einen Schritt nach dem anderen.

+++ Michael Preetz über Andy Köpke +++

Ich habe nicht mit Jogi Löw gesprochen, sondern einen Austausch mit Oliver Bierhoff gehabt, wir haben ein langes und gutes Verhältnis. Für den DFB ist das völlig in Ordnung, sonst hätte man uns auch die Freigabe nicht erteilt.

+++ Stehen Neuzugänge auf der Wunschliste?+++

Klinsmann: Nein.

+++ Ist Friedrich eine Entlastung?+++

Preetz: Zunächst einmal geht das bis zum Saisonende, so wurde das vereinbart. Wenn ein neuer Trainer kommt, hört man sich auch seine Wünsche an. Arne ist ja auch ein wenig auf der Suche gewesen, was er in Zukunft machen möchte. Wir haben eine lange Vergangenheit, nicht nur durch Arnes langjährige Zeit als Profi bei Hertha BSC. Ich schätze ihn nicht nur persönlich, sondern bin auch von seinen Erfahrungen und Fähigkeiten als Fachmann überzeugt.

Ich bin froh, dass wir einen gemeinsamen Weg mit ihm gefunden haben. Ich möchte nicht für ihn sprechen, aber es wird auch von seiner Seite aus ankommen, welche Früchte die Zusammenarbeit tragen wird.

+++ Klinsmann über Buddha-Statuen +++

Ich habe die nie dorthin gestellt. Das war eine Mediensache, die gerne aufgenommen wurde. Ich bin sehr dankbar über mein Jahr beim FC Bayern.

Hier in meinem Koffer habe ich keine allzu großen Mitbringsel dabei.

+++ Wie langfristig ist das Engagement? +++

Wenn man Ja sagt zu so einer Situation, dann sagt man Ja. Ich bin jetzt Klubtrainer stehe Hertha nun 24 Stunden zur Verfügung. Meine Frau hat das OK gegeben.

+++ Wie will Klinsmann spielen lassen? +++

Jeder Trainer hat da seine eigenen Vorstellungen. Zunächst einmal brauchen wir Punkte, dann schauen wir auf das Wie. Meine Idealvorstellung ist, offensiv und mit jungen Spielern zu agieren. Im Moment stelle ich das aber ganz hinten an. Es geht darum, Punkte zu sammeln und ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Dann werden wir hier hinter den Türen diskutieren und schauen was möglich ist.

+++ Was sagt Windhorst zum Wechsel? +++

Preetz: Wenig überraschend, er war nicht abgeneigt. Wenn jemand wie 200 Millionen Euro in einen Verein investiert, informiert er sich. Auch über die Vita von Jürgen. Dem Wechsel steht er daher sehr positiv gegenüber.

+++ Nationalmannschaft oder Verein: Klinsmann über mögliche Bedenken +++

Ein Klub ist etwas ganz anderes, als eine Nationalmannschaft. Letztendlich spricht im Fußball immer der Tabellenstand für sich selbst. Das ist unsere Aufgabe, den zu verbessern.

+++ Windhorst als neuer Machthaber in Berlin?+++

Preetz: Eins müssen wir klarstellen: Die Zusammenarbeit mit allen Parteien sind noch nicht so alt. Wir sind da auch noch in der Sondierungsphase und haben ein Ziel: Hertha BSC weiterzuentwickeln. Der Glaube, das zu erreichen, eint uns.

Wir haben auch in der Vergangenheit sehr profitiert und werden auch mit der Zusammenarbeit mit Tennor profitieren - nicht nur monetär. Uns ist wichtig, partnerschaftlich zu arbeiten. Es gibt keine Machtübernahme, sondern nur ein Miteinander.

+++ Klinsmann über den eigenen Antrieb +++

Der Anschub war von Beginn an da, durch die Gespräche mit Lars Windhorst. Schon als Jonathan hierher kam und die Ausbildung bekam. Oder schon seit 15 Jahren, als ich Mitglied wurde.

+++ Klinsmann über die neue Generation +++

Wir müssen ständig herausfinden, wie die jungen Leute ticken. Ich habe einen 22-jährigen Sohn und eine 18-jährige Tochter. Es gehört einfach dazu, weiter zu lernen. Wenn man auf eine Ebene kommt, ist das auch mit den neuen Kommunikationsmedien möglich. Ich werde die Jungs jetzt kennenlernen, und dann geht es Ruckzuck. Aber das ist ein Umfeld, das ich seit 39 Jahren kenne. Ich durfte jeden Tag dazulernen, jetzt ist eine neue Station hinzugekommen.

+++ Die Konstellation mit Nouri +++

Alex Nouri durfte ich in den letzten Jahren näher kennenlernen, war auch bei uns in Kalifornien. Sehe ihn als sehr lern- und wissbegierigen Trainer, der sich ja auch schon in der Bundesliga beweisen durfte. Wenn das so wie bei mir ist, dass man kurz davor stand, Nationaltrainer in Südamerika zu werden, dann kennt man natürlich auch seine Leute. Da gibt es viele Überlegungen.

Alex Nouri und Markus Feldhoff werden die Übungen leiten, da haben sie auch freie Hand. Mich hören die Spieler ohnehin ständig, da können die Assistenztrainer auch mal das laute Wort haben.

+++ Die kommenden Stellschrauben +++

Ich werde die Spieler gleich treffen, ich kenne ja aber auch die meisten. Den Spielern ist die Situation schon bewusst, sie können auch die Tabelle lesen. Wichtig ist, dass jeder weiß: Wir machen die Dinge hier gemeinsam. Wir werden uns jetzt für das Wochenende vorbereiten, da kommt ein schwerer Gegner.

+++ Wirklich nur bis zum Saisonende? +++

Durch diese schnelle Konstellation, die in den letzten Wochen entstanden ist, war es schwierig, die Rolle im Aufsichtsrat auszuüben. Er hat ja nachgeschoben, wie ihr wisst, und ich fungiere als sein sportlicher Berater. Seine Rolle ist unglaublich, jetzt muss man aber auch flexibel und offen sein. Es ist vorgesehen, dass ich das jetzt mal hier bis zum Saisonende mache. Also bis Mai 2020. So hat Michael Zeit, um eine neue Lösung zu finden. Vor zwei Tagen war es ja noch nicht einmal vorgesehen, dass ich hier bin, was also im Mai passiert, weiß ich eben nicht.

+++ Klinsmann über die Entscheidung +++

Wenn ich etwas tue, dann richtig. Egal in welcher Funktion. Ich denke, es ist eine ganz spannende Aufgabe. Wie es auch Lars Windhorst sagt: Es ist keine kurzfristige Sache. Klar, ich springe ein, aber im Grunde ist es nichts Kurzfristiges. Er hat sich committet. Auch wenn das jetzt über Nacht kommt, dass ich loslege, ich freue mich darauf.

Ich habe schon das Selbstvertrauen, um zu sagen, dass ich das kann. Und ich habe große Lust. Wir legen auch gleich draußen los.

+++ Die Veränderungen im Torwarttraining +++

Preetz: Wir haben eine große Wertschätzung für Zsolt Petry, das hat Jürgen ja auch gerade schon gesagt. Wir werden in den nächsten Tagen schauen, wie wir in Zukunft auch mit ihm weiterarbeiten können.

+++ Neue Entwicklungen im Klub +++

Preetz: Wir haben zwei intensive Tage hinter uns gebracht und müssen jetzt in der gebotenen Reihenfolge alles abhandeln. Das Training folgt daher unmittelbar nach der Vorstellung. Die Mannschaft ist natürlich informiert. Persönliche Worte an die Mannschaft werde ich gleich wenden und den Trainer vorstellen.

Klinsmann: Das Wichtigste sind natürlich die Ziele und nach oben zu blicken. Wir müssen aber erst einmal in der Tabelle klettern.

+++ Klinsi bringt seinen Stab mit +++

Ich habe einen Stab mitgebracht aus den USA. Vor ein paar Wochen hatte ich noch einen Stab vorbereitet, der für Lateinamerika zuständig gewesen wäre. Da musste ich jetzt ein wenig umdisponieren. Zunächst einmal habe ich Alexander Nouri, den man ja noch aus der Bundesliga kennt. Weiterer Assistenztrainer ist Markus Feldhoff. Zudem haben wir Andi Köpke als Torwarttrainer. Im Fitnessbereich unterstützt uns Werner Leuthart, ein Haudegen mit Erfahrung.

Darüber hinaus habe ich Michael gebeten, Arne Friedrich als Performance-Manager zu installieren. Er wird eng an der Mannschaft und das Bindeglied zu der Geschäftsführung sein.

+++ Klinsmann legt los +++

Erst einmal hallo miteinander. Als ich zuletzt nach dem Augsburg-Spiel zurückgeflogen bin, hatte ich nicht damit gerechnet, so schnell wieder hier zu sein. Ich habe eine längere Vergangenheit mit Hertha, mein Vater stand damals schon in der Kurve. Mein erstes Spiel war gegen Stuttgart, als ich als 8-Jähriger mit blau-weißer Kappe in der Kurve gestanden habe. Zudem spielte auch mein Sohn schon für Hertha BSC.

Gestern kam dann das lange Gespräch und die Bitte, ob ich einspringen kann. Ich wollte dem Team die Möglichkeit geben, alles in Ruhe zu sondieren und alles Langfristige zu besprechen. Nach zwei, drei Stunden kam dann noch einmal der Anruf von Zuhause. Und jetzt sitze ich hier.

Berlin wartet auf etwas Großes, ist ein schlafender Riese. Ich glaube, dass Lars Windhorst in diese Richtung einen Schubser gegeben. Sportlich sieht es natürlich gerade nicht danach aus, wir können ja alle die Tabelle lesen. Meine Aufgabe im Aufsichtsrat lasse ich natürlich vorerst ruhen.

Ich bin ein großer Fan vom Ante, auch weil mein Sohn mit ihm schon zusammengearbeitet hat. Ich bin auch weiterhin mit ihm im Austausch. Für mich kommt es jetzt darauf an, Punkte zu holen und langsam nach oben zu klettern. Das ist keine leichte Aufgabe, das weiß ich. Die Mannschaft muss jetzt den Druck verspüren.

+++ Preetz mit ersten Worten +++

Ich möchte damit beginnen, dass wir uns alle bei Hertha gewünscht hätten, wenn wir mit Ante Covic hätten weiter machen können. Die jüngsten Ergebnisse, letztlich auch das Spiel gegen Augsburg, haben aber dann den Anstoß für den Wechsel gegeben. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich und herzlich bei Covic für seine Arbeit bedanken. Wir werden uns in den nächsten Tagen besprechen, wie es mit Ante hier bei der Hertha weiter geht.

Wir haben unmittelbar nach dem Spiel gegen Augsburg intensiven Kontakt mit Jürgen Klinsmann geführt. Dazu müssen wir wissen, dass wir schon seit längerer Zeit im Austausch sind. Ich habe seine grundsätzliche Einstellung erfragt, ob er sich das vorstellen kann. Er hatte dann ja noch Zeit, alles in Ruhe im Flieger zu überlegen. Letztlich hat er hier noch einen kleinen Anstubser gebraucht.

Wir haben einen ausgewiesenen Fußball-Fachmann verpflichtet, Weltmeister und einer, der mitverantwortlich ist für das Sommermärchen 2006. Wir freuen uns alle, dass er hier ist.

+++ Klinsmann kommt auf die Bühne - los geht's! +++

Lächelnd und zusammen mit Manager Michael Preetz kommt Jürgen Klinsmann zu seiner Vorstellung. Zunächst werden ausreichend Fotos vom neuen Hertha-Coach geschossen.

+++ Wie fallen die Reaktionen aus? +++

+++ Zwei prominente Namen stehen im Raum +++

Neben Klinsmann und Nouri könnten bei der Hertha noch zwei weitere große Namen einsteigen. "Bild" zufolge wird Andreas Köpke bis zum Saisonende Torwarttrainer in Berlin. Ex-Nationalspieler Arne Friedrich soll als neuer Teammanager fungieren - wohl nach dem Beispiel von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund oder Sascha Riether bei Schalke 04. Bestätigt ist die Meldung bislang noch nicht.

+++ Völler meldet sich zu Wort +++

Der ehemalige Weggefährte Rudi Völler hat sich zu Wort gemeldet. "Ich freue mich für Jürgen, dass er wieder da ist", kommentierte der 59 Jahre alte Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen vor dem Rückflug vom Champions-League-Spiel in Moskau. Völler war zusammen mit Klinsmann 1990 in Rom Weltmeister geworden. Im Jahr 2004 wurde er von Klinsmann als Bundestrainer bei der deutschen Nationalmannschaft abgelöst.

+++ Hertha brauchte Veränderung +++

Die Berliner hatten zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie kassiert und waren auf Platz 15 abgestürzt. Klinsmann war vor kurzem in den Aufsichtsrat von Hertha eingezogen und gilt als Bevollmächtigter von Investor Lars Windhorst.

+++ Klinsi sammelte bereits Bundesliga-Erfahrung +++

Für den Weltmeister von 1990 wird das Engagement bei der Hertha die zweite Anstellung in der Bundesliga sein. In der Saison 2008/2009 betreute Klinsmann den FC Bayern, wurde jedoch nach ausbleibendem Erfolg suspendiert. Im Anschluss trainierte er von 2011 bis 2016 die Nationalmannschaft der USA.