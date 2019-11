Presse: Messi "magisch" - Sancho vom BVB "fallengelassen"

David Ramos, getty

Lionel Messi glänzte beim Sieg des FC Barcelona gegen den BVB

Lehrstunde im Schicksalsspiel: Auf Lionel Messis Zauberbühne ist Borussia Dortmund lange zum staunenden Statisten degradiert worden. Im ersten von zwei Endspielen für den wackelnden Trainer Lucien Favre wachte der der BVB beim FC Barcelona zu spät auf und muss nach einem 1:3 (0:2) um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bangen. So kommentierte die internationale Presse die Partie.

England:

"Daily Mail": Lionel Messi bestritt sein 700. Spiel für den FC Barcelona und machte, was in den meisten seiner 699 vorherigen Auftritte getan hat - er gewann das Spiel für sein Team, erzielte ein Tor und legte die beiden anderen auf. Jadon Sancho wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und sorgte für einen spektakulären Trostspender für Borussia Dortmund. Er traf zudem die Latte, aber es war die Show von Messi.

"The Sun": Jadon Sancho wurde von Dortmund fallengelassen, weil er nicht "fokussiert genug" war ... kam aber ins Spiel und erzielte ein Traumtor bei der Pleite gegen Barcelona.

"The Guardian": Lionel Messi erreicht mit seinem Tor beim Sieg gegen Dortmund einen weiteren Meilenstein. Messi traf in seinem 700. Match für den FC Barcelona und legte zudem die Tore von Luis Suárez und Antoine Griezmann. Die Katalanen schlagen Borussia Dortmund mit 3:1 und buchen einen Platz in der K.o.-Phase der Champions League als Sieger der Gruppe F.

Deutschland:

"Bild": Favre muss ins Job-Endspiel gegen Klinsi. Dortmund kassiert eine 1:3-Pleite in Barcelona, bleibt wettbewerbsübergreifend zum dritten Mal in Folge ohne Sieg. Das BVB-Team verpasst es, den Job seines Trainers vorzeitig zu retten.

"kicker": Messi nicht zu bändigen - Dortmund unterliegt in Barcelona. Borussia Dortmund hat beim FC Barcelona mit 1:3 verloren. Spielentscheider war einmal mehr Messi, der an allen drei Toren beteiligt war. Mit dem Rücken zur Wand zeigte der BVB am Ende Charakter und kämpfte sich beinahe noch heran. Doch ein Deutscher hatte etwas dagegen.

"Sport1": Barcas Lehrstunde schwächt Favre. Der BVB steht nach der Pleite beim FC Barcelona vor dem Aus in der Gruppenphase. Trainer Lucien Favre erlebt in seinem ersten Endspiel eine Lehrstunde.

"Ruhr Nachrichten": 1:3 - BVB ist beim FC Barcelona chancenlos und muss ums Achtelfinale zittern.

"FAZ": Dortmund wird zeitweise vorgeführt. Nach zuletzt zwei Rückschlägen in der Bundesliga folgt in der Champions League eine Niederlage für die Borussia: Gegen Barcelona hat der BVB keine Chance. Was bedeutet dies für Trainer Lucien Favre?

Spanien:

"Mundo Deportivo": Treffer von Suárez, Messi und Griezmann bereiten dem neuen Dreizack von Barca eine großartige Nacht und besiegeln Platz eins in der Gruppe und den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Es war ein weiteres großes Spiel von Messi, der ein Tor erzielte und zwei vorbereitete. Der unumstrittene Anführer eines Klubs, der sein bestes Gesicht gezeigt hat. Dortmund, das gewinnen musste, reagierte erst in den letzten Minuten. Da lag Barca bereits mit 3:0 in Führung."

"Marca": Luis Suárez und Messi zerstören Dortmund: Jeder erzielte ein Tor, das der andere vorbereitete. Es hat wenig gebraucht, Borussia Dortmund zu brechen und das Match im Cam Nou in die richtige Spur zu bringen. Nach einer halben muss den Deutschen klar gewesen sein, wer in Europa und im Stadion herrscht."

"AS": Barca hat seine Hausaufgaben gemacht. Messi schoss ein Tor und bereitete die Treffer von Suárez und Griezmann vor. Dembélé verletzte sich erneut, Dortmund reagiert zu spät."

"Sport": Die Fußball-Lehrstunde des Lionel Messi. Eine weitere magische Nacht von Messi, mit der er Barcelona wieder an die Spitze Europas führt. Ein solider und überzeugender Triumph, Platz eins in der Gruppe und ein Platz im Achtelfinale mit guten Aussichten. Gegen ein schwammiges Dortmund war der Argentinier der Protagonist einer Fußball-Lehrstunde.

"La Vanguardia": Barca demontiert Dortmund uns steht bereist im Achtelfinale.

Italien:

"Gazzetta dello Sport": Ein Fest von Messi: Ein Tor, zwei Vorlagen und der erste Platz. Dortmund wurde vernichtet.