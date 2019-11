"Fußballer des Jahres": Schalkes McKennie darf hoffen

Christof Koepsel, getty

Weston McKennie könnte der US-Spieler des Jahres 2019 werden

Große Ehre für Schalke-Profi Weston McKennie. Der 21-Jährige ist einer von sechs Spielern, die für die Wahl zum besten us-amerikanischen Profifußballer des Jahres nominiert sind. Auch ein ehemaliger BVB-Spieler hat den Sprung in die Endauswahl geschafft.

Nachdem Fortuna-Leihgabe Zack Steffen in der vergangenen Saison in den Vereinigten Staaten zum "Fußballer des Jahres" gewählt wurde, steht fest, dass es in diesem Jahr einen neuen Titelträger geben wird. Steffen gehört nicht zu den sechs Spielern, die den Titel 2019 unter sich ausmachen.

Angeführt wird die Liste von Schalke-Profi Weston McKennie, der sich den Titel erstmals sichern könnte. Neben dem Knappen steht auch Ex-BVB-Spieler Christian Pulisic (FC Chelsea) in der Endauswahl. Pulisic gewann den Titel bereits im Jahr 2017.

Mit Pulisic und McKennie konkurrieren Aaron Long (New York Red Bulls), Tim Ream (FC Fulham), Jordan Morris (Seattle Sounders FC) und Gyasi Zardes (Columbus Crew SC) um die Auszeichnung.

Bei den Frauen machen die sechs us-amerikanischen Nationalspielerinnen Alex Morgan, Megan Rapinoe, Carli Lloyd, Rose Lavelle, Julie Ertz und Alyssa Naeher den Titel unter sich aus.