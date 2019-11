Carragher rät Klopp zu Sancho-Transfer

Julian Finney, getty

Jamie Carragher rät Jürgen Klopp und dem FC Liverpool zu einem Transfer von Jadon Sancho

Mit dem FC Liverpool wurde Jamie Carragher 2005 in einem bis heute legendären Finale gegen den AC Mailand Champions-League-Sieger. Am Rande des jüngsten 1:1 der Reds gegen den SSC Neapel riet der Ex-Profi dem Verein von Teammanager Jürgen Klopp am Mittwochabend zu einer Verpflichtung von BVB-Youngster Jadon Sancho.

Carragher war in seinem Job als Experte für den norwegischen TV-Sender "viasport" an der Anfield Road und äußerte sich zur Personalsituation beim englischen Vizemeister: "Ich würde gerne einen Offensivspieler bei Liverpool sehen. Jemanden, der ihnen in den kommenden Monaten weiterhelfen kann und aus den vorderen drei vier macht."

Der 41-Jährige sagte: "Vielleicht ist Sancho jemand, in dem auch Liverpool das sieht. Das tun viele Premier-League-Klubs."

Der Qualitätsunterschied im Falle eines Ausfalls von Sadio Mané, Roberto Firmino oder Mohamed Salah, wie beim 2:1-Auswärtssieg am Wochenende bei Crystal Palace gesehen, sei zu groß, so der ehemalige Innenverteidiger. Gegen die Londoner hatte am Wochenende der ägyptische Stürmerstar Salah aufgrund von Knöchelbeschwerden nicht mitgewirkt.

"Wir haben es am Wochenende gesehen, als Alex Oxlade-Chamberlain vorne spielte. Es hat nicht funktioniert. Auch Divock Origi hat nicht geliefert."

.@Carra23: – I would like to see an attacking player come in (to the Liverpool squad).



(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/6FAFUv4ds7 — Viasport Fotball (@ViasportFotball) 27. November 2019

Jedoch rechne er nicht damit, dass in Sachen Transfers bereits im Januar großartig etwas in Bewegung setzen wird an der Anfield Road. "Aber ich erwarte, dass sich im nächsten Sommer einiges tun wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass Liverpool in diesem Sommer gar keinen geholt hat."

Gegen einen Transfer schon im Winter spräche allerdings nichts, im Gegenteil. Die Reds haben eine beeindruckende Liste an starken Einkäufen im ersten Monat des neuen Jahres. "Da fallen einem sofort Namen wie Virgil van Dijk, Luis Suárez und Daniel Agger ein. Auch Daniel Sturridge ist einer", zählte Carragher auf.