Salihamidzic traut Davies große Karriere zu

Sebastian Widmann, getty

Kann nach Auffassung von Hasan Salihamidzic ein ganz Großer beim FC Bayern werden: Alphonso Davies

Der Sportdirektor des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, traut dem 19 Jahre alten Toptalent Alphonso Davies eine große Karriere beim deutschen Rekordmeister zu.

"Alphonso kann ein ganz wichtiger Spieler des FC Bayern werden", sagte Salihamidzic der "Abendzeitung München". "Ich freue mich vor allem auch deshalb über die Leistung von Alphonso, weil er beweist: Man bekommt als junger Spieler beim FC Bayern Chancen, wenn man an seiner Entwicklung arbeitet und die Qualität stimmt."

Der Kanadier ist seit Anfang des Jahres bei den Bayern und kam in dieser Saison bereits auf elf Pflichtspieleinsätze.

"Wir haben Alphonso Davies vor einem Jahr verpflichtet, weil wir in ihm eines der größten Talente seines Jahrgangs sehen", führte Salihamidzic weiter aus: "Es freut uns sehr, dass er das in den vergangenen Wochen Spiel für Spiel bestätigt. Und unsere Fans lieben ihn. Auf so einen jungen Spieler, der so unbeschwert mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und körperlichen Robustheit aufspielt, haben sie gewartet."

In Zukunft wolle der FC Bayern vermehrt auf Talente aus dem Ausland setzen. "Ich habe immer gesagt, dass das unser Weg sein muss in diesen wilden Transferzeiten: Wir brauchen Qualität, die uns sofort hilft und deshalb nicht billig zu haben ist. Und wir brauchen Talent mit einem Qualitätsversprechen", so Salihamidzic.