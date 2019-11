EM-Hammer: Deutschland in der "Todesgrupppe"

Getty Images, getty

Deutschland trifft auf Frankreich und Portugal

Das ist ein echter EM-Hammer. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es im kommenden Sommer gleich in der Gruppenphase mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal zu tun.

Die Équipe tricolore und das Team von Superstar Cristiano Ronaldo wurden dem Team von Bundestrainer Joachim Löw am Samstag als Kontrahenten in die Gruppe F zugelost. Der dritte deutsche EM-Gegner wird erst am 31. März nach Ende der Playoff-Partien feststehen.

Sieben Optionen gibt es noch. Das Eröffnungsspiel bestreiten Italien und die Türkei am 12. Juni (21:00 Uhr) in der Gruppe A im Olympiastadion von Rom.

Für Manuel Neuer und Co. beginnt das Turnier mit dem ersten von drei Heimspielen am 16. Juni in der Allianz Arena gleich mit dem Kracher gegen die Franzosen. In der Nations League hatte es zuletzt ebenfalls in München ein 0:0 und in Paris ein 1:2 gegen das Starensemble um Kylian Mbappé und Antoine Griezmann gegeben.

Bei der letzten EM 2016 besiegelten die Franzosen 2016 in Marseille das deutsche Turnier-Aus im Halbfinale (0:2). Vier Tage später geht es am 20. Juni gegen Portugal. An den Titelverteidiger hat Löw aber gute Turnier-Erinnerungen. Bei der EM 2012 (1:0) und auf dem Weg zum WM-Titel 2014 (4:0) gab es Vorrundensiege.

Zwei Playoff-Pfade für deutsche Gruppe möglich

Unklar ist weiterhin, gegen wen Deutschland sein drittes Gruppenspiel am 24. Juni bestreitet. Sieben Optionen gibt es noch. Gewinnt Island, Bulgarien oder Co-Gastgeber Ungarn den Playoff-Pfad A, ist dieses Team in der deutschen Gruppe. Setzt sich dort aber Rumänien durch, wird definitiv ein EM-Neuling zum Löw-Kontrahenten. Da Rumänien als Co-Gastgeber in die Holland-Gruppe muss, würde der Sieger des Pfades D in die DFB-Gruppe kommen: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland sind dann die Kandidaten.

Auch ohne Kenntnis über alle Kontrahenten kann Löw nun in die weiteren konkreten EM-Planungen einsteigen, wie er schon vor der Auslosung angekündigt hatte. Für den Rekord-Bundestrainer ist es bereits die vierte EM-Endrunde. Auf diese Marke kommt keiner seiner Vorgänger. 2008 führte er Michael Ballack und Co. ins Endspiel gegen Spanien (0:1). 2012 und 2016 setzte es unnötige Niederlagen in den Halbfinals gegen Italien (1:2) und Frankreich (0:2). Der EM-Titel gelang noch nicht.

+++ Die deutschen Gegner im Stenogramm +++

FRANKREICH

Erfolge: 2x Weltmeister (1998, 2018), 2x Europameister (1984, 2000). - Platzierung bei der letzten EM-Endrunde 2016: Finalniederlage gegen Portugal (0:1 n.V.)

Bilanz gegen Deutschland: 14 Siege, 8 Remis, 9 Niederlagen. - Stars: Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba. - Trainer: Didier Deschamps (seit 2012)

PORTUGAL

Erfolge: 1x Europameister (2016). Platzierung bei der letzten EM-Endrunde 2016: Sieg im Finale gegen Frankreich (1:0 n.V.)

Bilanz gegen Deutschland: 3 Siege, 5 Remis, 10 Niederlagen. - Stars: Cristiano Ronaldo, Joao Felix. - Trainer: Fernando Santos (seit 2014)

+++ Die Auslosung ist vorbei! +++

Durchatmen aus deutscher Sicht! In Bukarest wurden die Gruppen für die EM 2020 ausgelost. Nicht nur trifft die DFB-Elf auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Deutschland bekommt es obendrein mit Portugal zu tun! Der vierte Gegner steht noch nicht fest. Das könnte entweder Rumänien, Bulgarien, Island oder Ungarn sein - wenn es über den Playoff-Pfad A geht. Möglich ist aber auch, dass der Pfad B in die deutsche Gruppe führt. Georgien, Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland sind dann die Kandidaten.

+++ Topf 4 ist an der Reihe +++

Iker Casillas trägt nun die Verantwortung. Die deutsche Gruppe F wird komplettiert durch den Sieger des Playoffs A. Sprich: Entweder ist das Island, Rumänien, Bulgarien oder Ungarn.

Wales macht unterdessen die italienische Gruppe komplett. Dort treffen die Briten zudem auf die Türkei und die Schweiz. Der Playoff-Sieger D kommt in die Holland-Gruppe, der Playoff-Sieger C in die England-Gruppe. Die Finnen kommen in Gruppe B mit Belgien. Der Playoff-Sieger B trifft auf Spanien, Schweden und Polen.

+++ Deutschland bekommt den nächsten Brocken +++

Lahm zieht die Todesgruppe für Deutschland! Nach dem Weltmeister Frankreich hat es die Elf von Bundestrainer Joachim Löw auch noch mit Europameister Portugal zu tun! Löw schmunzelt leicht, wirklich glücklich scheint er aber nicht zu sein.

+++ Topf 3 wird ausgelost +++

Philipp Lahm ist nun an der Reihe und zieht die Kugeln aus Topf 3. Die DFB-Legende zieht zunächst die Türkei, die es in die Gruppe mit Italien und der Schweiz kommt. Österreich geht in eine Gruppe mit den Niederlanden und der Ukraine!

Tschechien trifft auf England und Kroatien, Dänemark in Gruppe B auf Belgien und Russland. Nun kommen die Schweden an die Reihe, die es mit Spanien und Polen zu tun bekommen. Es bleibt erneut ein schwerer Brocken für Deutschland übrig ...

+++ DFB-Team bekommt Hammerlos +++

16. Juni, München, Top-Spiel gleich zum Auftakt: Deutschland trifft auf Frankreich!

+++ Jetzt wird es spannend +++

Mit der Ziehung der Teams aus dem Topf 2 kommt es ans Eingemachte. Den Anfang macht die Schweiz, die in eine Gruppe mit Italien kommt. Die Niederlande trifft auf die Ukraine, England bekommt es in Gruppe D mit Kroatien zu tun. In der Gruppe E treffen Spanien und Polen aufeinander.

+++ Die Ziehung beginnt! +++

Es geht los mit Topf 1. Nun werden die genauen Positionen der bereits verteilten Nationen ermittelt. Die Mannschaft von Joachim Löw kommt an die Position F4.

+++ Ehrengäste auf der Bühne +++

Fußball-Ikonen Iker Casillas, Philipp Lahm, Francesco Totti oder Andrey Arshavin kommen auf die Bühne. Nun kommt auch Giorgio Marchetti, UEFA Director of Competitions, nach vorne.

Zur Erinnerung: 20 Nationen, darunter Deutschland, Spanien oder Frankreich sind bereits qualifiziert. Vier Mannschaften werden noch im März bei den Nations-League-Playoffs ermittelt.

+++ Rückblick auf die EM 2016 +++

Titelverteidiger ist Portugal, das sich 2016 mit Superstar Cristiano Ronaldo hat durchsetzen können. Im Endspiel besiegte die Elf von Fernando Santos die Auswahl Frankreichs nach dem Tor von Eder in der Verlängerung.

+++ Frage nach dem EM-Song geklärt +++

Fußball und Musik gehören einfach zusammen! So wird heute auch bekannt gegeben, dass Martin Garrix den offiziellen EM-Song produzieren wird. Das Lied soll aber erst im neuen Jahr bekannt gegeben werden.

+++ Es geht los! +++

Im rumänischen Bukarest geht es langsam los. Zunächst soll das Publikum mit einer Showeinlage eingeheizt werden, dann betritt die Moderatorin Corina Caragea die Bühne.

+++ Welche Gegner drohen der deutschen Nationalmannschaft? +++

Die Auswahl von Bundestrainer Löw ist nach Platz eins in der Quali-Runde im Topf der besten sechs Teams platziert. Dennoch könnte es zu echten Krachern schon in der EM-Vorrunde kommen. So ist eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich aus Topf 2 und Europameister Portugal aus Topf 3 möglich.

+++ Wieso werden nicht alle Gruppen komplett ausgelost? +++

Erstmals werden vier der 24 EM-Tickets über die Playoffs der neuen Nations League ermittelt. Die K.o.-Spiele finden am 26. und 31. März statt. Eine exakte Zuordnung ist erst dann möglich. Fest steht aber: Der deutschen Gruppe wird der Sieger des Playoff-Pfades A mit Island, Bulgarien oder Co-Gastgeber Ungarn zugeteilt.

+++ Die Gruppen und Töpfe in der Übersicht +++

Gruppe A: Italien, 1 Team aus Topf 2, 1 Team aus Topf 3, Wales oder Finnland

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Wales oder Finnland

Gruppe C: Ukraine, Niederlande, 1 Team aus Topf 3, Sieger Playoff-Pfad A oder D

Gruppe D: England, 1 Team aus Topf 2, 1 Team aus Topf 3, Sieger Playoff-Pfad B

Gruppe E: Spanien, 1 Team aus Topf 2, 1 Team aus Topf 3, Sieger Playoff-Pfad C

Gruppe F: Deutschland, 1 Team aus Topf 2, 1 Team aus Topf 3, Sieger Playoff-Pfad A oder D

Topf 2: Frankreich, Polen, Schweiz, Kroatien

Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden, Tschechien

Topf 4: Wales, Finnland

Playoff-Pfad A: Island, Rumänien, Bulgarien, Ungarn

Playoff-Pfad B: Bosnien und Herzegowina, Nordirland, Slowakei, Irland

Playoff-Pfad C: Schottland, Israel, Norwegen, Serbien

Playoff-Pfad D: Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo