Brandt verteilt nach BVB-Erfolg Sonderlob an Zagadou

Jörg Schüler, getty

Julian Brandt hat mit dem BVB einen ersten Schritt aus der Krise gemacht

Der BVB ist zurück in der Spur: Durch einen hart erkämpften 2:1 (2:1)-Erfolg bei Hertha BSC hat Borussia Dortmund die Talfahrt der vergangenen Wochen beendet. Im Anschluss stand Neuzugang Julian Brandt den Pressevertretern Rede und Antwort - und verteilte dabei ein Sonderlob.

"Als wir vor der zweiten Halbzeit die Gelb-Rote Karte bekommen haben, wussten wir, dass wir nicht mehr so viel Ballbesitz haben werden. Wir haben uns dann gut reingestellt, vor allem mit Zagadou. Der hat sich körperlich voll dagegen gestellt", hob der 23-Jährige hervor.

Tatsächlich war Zagadou im zweiten Abschnitt der Fels in der Brandung beim BVB. Umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der junge Franzose am Samstag zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison bei einem Bundesligaspiel in der Startformation stand.

Der zuletzt kaum berücksichtigte Innenverteidiger nutzte seine Bewährungschance und dürfte auch in den kommenden Partien wieder eine Option für Trainer Lucien Favre sein.

Für Brandt fühlte sich der Dreier in der Hauptstadt unterdessen wie ein Befreiungsschlag an. "Das Spiel war wichtig für die Köpfe der Mannschaft. Man weiß jetzt, dass man es schafft, so ein Ergebnis zu halten, auch wenn man einer weniger und die Situation schwierig ist", so der Nationalspieler, der wie alle Dortmunder ein brutales Pensum abspulte.

"Klar wäre es schön gewesen, hier hoch zu gewinnen und sich ein bisschen herauszubomben, indem man sich den Frust von der Seele schießt. [...] Man kann aber viele positive Aspekte aus dem Spiel herausziehen. Zum Beispiel, dass wir ruhig und geduldig in Ballbesitz waren. Der Rest war den anderen Umständen geschuldet", bilanzierte Brandt.