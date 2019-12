Coutinho begeistert: Das ist neu unter Bayern-Coach Flick

Sebastian Widmann, getty

Philippe Coutinho will sich beim FC Bayern weiter steigern

Starspieler Philippe Coutinho hat auf die zuletzt vermehrten Vorwürfe reagiert, dass er auch Monate nach seiner Ankunft beim FC Bayern München noch immer nicht zu seinem absoluten Leistungshoch gefunden habe.

Beim Besuch der Weihnachtsfeier des Fanklubs Kasing betonte der Brasilianer selbstkritisch: "Ich weiß, dass ich besser spielen soll. Ich will besser spielen." Bisher hat der 27-Jährige in 18 Pflichtspielen der Münchner auf dem Feld gestanden und dabei drei Tore geschossen.

Dass der Leihspieler des FC Barcelona in den letzten Wochen unter Neu-Coach Hansi Flick sogar seinen Stammplatz eingebüßt hat, stimmt Coutinho naturgemäß nicht zufrieden. Dennoch betonte er die verbesserte Atmosphäre im Klub, seit dem der Ex-DFB-Assistenztrainer das Kommando an der Säbener Straße übernommen hat: "Dieser Wechsel hat frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Wir haben wieder Motivation. Die Atmosphäre hat sich komplett verändert. Das ist der große Unterschied für mich."

Coutinho betont: "Fühle mich sehr wohl"

Wie es mit dem 60-maligen Nationalspieler Brasiliens im kommenden Jahr beim deutschen Rekordmeister weitergeht, ist Stand jetzt noch gänzlich offen. Coutinho selbst kann sich einen Verbleib in der bayrischen Landeshauptstadt grundsätzlich vorstellen: "Ich fühle mich sehr wohl. Wenn alles passt, würde ich sehr gerne hier bleiben."

Aussagen, die auf dem Fanklub-Treffen gut ankamen, wenngleich Coutinho auch relativierte: "Geplant ist, dass ich ein Jahr hier bleibe. Ich konzentriere mich auf diese Zeit."

Das Leihgeschäft mit dem FC Barcelona endet bekanntlich im kommenden Sommer. Anschließend besitzt der FC Bayern die Option, den Offensivmann für festgeschriebene 120 Millionen Euro zu verpflichten.