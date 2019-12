Flick adelt Defensiv-Star der Bayern

Lars Baron, getty

Hansi Flick ist mit einem Routinier des FC Bayern sehr zufrieden

Spanische Medien spekulierten unlängst, dass Javi Martínez den FC Bayern im Winter verlassen und zu seiner ersten Profistation Athletic Bilbao zurückkehren werde. Ein Abschied ist vorerst jedoch wohl ausgeschlossen.

"Martínez ist ein wichtiger Teil der Mannschaft und auf mehreren Positionen einsetzbar. Er macht seine Sache sehr gut und du kannst dich als Trainer auf ihn verlassen. Er geht für einen durchs Feuer", erklärte Bayern-Coach Hansi Flick am Sonntag auf einem Fanklubtreffen. "Was er die letzten Spiele gezeigt hat, war klasse", so Flick weiter.

Spielte Martínez zu Saisonbeginn unter Niko Kovac noch eine untergeordnete Rolle, setzt Flick bislang uneingeschränkt auf den 31-Jährigen. In allen fünf Spielen, in denen Flick die Münchner betreute, stand der Spanier in der Startformation.

Der Routinier schnürt seit dem Sommer 2012 die Schuhe an der Isar, sein Vertrag endet Ende Juni 2021. "Sport1" zufolge plant Martínez, diesen "mindestens" zu erfüllen.

Mit dem FC Bayern gewann Martínez unter anderem sieben Meistertitel, viermal den DFB-Pokal und die Champions League 2013. Während seiner Zeit in München plagten den Weltmeister von 2010 allerdings immer wieder langwierige Verletzungen.