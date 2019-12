Vor Bayern-Gipfel: Matthäus über Gladbachs größte Stärken

Alexander Hassenstein, getty

Lothar Matthäus freut sich auf das Topspiel in Gladbach

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus traut Borussia Mönchengladbach am Ende der Bundesliga-Saison einen Platz unter den ersten Vier und somit die direkte Qualifikation für die Champions League zu.

"Attraktiv, offensiv, selbstbewusst und erfolgreich, das zeichnet die Elf vom Niederrhein aus, und das ist eine Bereicherung für die ganze Liga", schrieb der 58-jährige ehemalige Fußballprofi in seiner Kolumne beim Pay-TV-Sender "Sky". "Gladbach wird bis zum Ende oben in der Tabelle mitmischen und mindestens einen Champions-League-Platz erreichen", so Matthäus, der die bisherige Spielzeit des VfL als "ein kleines Märchen" bezeichnete.

Die Fohlen-Elf erinnere ihn an das erfolgreiche Gladbacher Team der 70er Jahre, meinte Matthäus. Zwischen 1970 und 1977 gewannen sie unter anderem mit Günter Netzer insgesamt fünf Mal die Meisterschaft. Matthäus selbst spielte fünf Jahre (1979 bis 1984) für Borussia Mönchengladbach.

Vor dem Topspiel gegen Bayern München am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) warnte Matthäus vor dem überfallartigen Fußball des Bundesliga-Tabellenführers. "Wie immer müssen sie bei Ballverlusten extrem aufpassen, damit sie gegen die schnellen Gladbacher nicht ähnliche Tore kassieren wie von Leverkusen."

Matthäus rechnet mit Unentschieden im Topspiel

Gegen die Werkself hatten die Bayern am vergangenen Samstag 1:2 verloren. "Balleroberung, Gegenpressing, Umschaltspiel" - all das beherrschten auch die Gladbacher nahezu perfekt.

Dennoch ist der deutsche Rekordnationalspieler von den Qualitäten der Münchner gerade in den entscheidenden Spitzenspielen in der Bundesliga überzeugt: "Ich erwarte sie genauso fokussiert und willensstark wie beim Spiel gegen den BVB. Der FC Bayern weiß wie kein anderes Team in der Liga, was man in genau solchen Spielen machen muss. Nämlich gewinnen. Und damit kennt sich nun mal keine Mannschaft in der Liga besser aus als der FCB."

In seinem Kolumnenbeitrag legte sich Matthäus anschließend auf einen Tipp für die Begegnung am Samstag fest und rechnet mit einem 2:2-Unentschieden.