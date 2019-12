"Verpiss dich!" Rode reagiert auf Fan-Beschimpfungen

View this post on Instagram

Guten Morgen zusammen, nach unserer knappen Niederlage gestern in Mainz, muss ich nachträglich noch ein paar Worte über die Geschehnisse rund vor dem Anpfiff loswerden. Vorab sei zu erwähnen, dass ich Pyrotechnik nicht gut heiße. Diese Fans haben dem Verein damit leider einen Bärendienst erwiesen. Aber: Ein ,,verpiss dich“ von ein oder zwei Leuten auf einem Fußballplatz nehme ich nicht als Beleidigung von einer ganzen Fangruppe wahr. Ich glaube es tut allen gut, hier mal den Ball flach zu halten. Vor allem sollten Pressevertreter nicht immer aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das musste man auch kürzlich bei dem Vorfall von David feststellen. Am Freitag haben wir schon das nächste wichtige Spiel und da müssen wir als Mannschaft und ,,ALLE“ Fans wieder eine Eintracht sein! Bis dahin, euer Sebastian