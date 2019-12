Heldt schlägt Alarm: "Haben einen guten Kader, aber ..."

Stuart Franklin, getty

Horst Heldt hat erst kürzlich beim 1. FC Köln übernommen

Nach dem ersten Saisondrittel geht beim 1. FC Köln die Abstiegsangst um. Sportchef Horst Heldt ist trotz Platz 17 und nur acht Punkten nach 13 Spielen vom Klassenerhalt überzeugt. Dennoch sieht der 49-Jährige ein großes Problem.

"Wir haben einen guten Kader", erklärte der neue Kölner Sportchef im "Sport Bild"-Interview. Gleichzeitig warnte Heldt auch und schränkte ein: "Der [Kader] ist aber nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt."

Paderborn und Union Berlin hätten im Gegensatz dazu Kader, die voll und ganz auf den Abstiegskampf ausgerichtet seien. Beim 1. FC Köln ginge dies aber nicht, sagte der neue starke Mann. In Köln könne man "nicht einfach den Klassenerhalt als Ziel erklären", bezog sich Heldt auf die große Erwartungshaltung in der Domstadt.

"Es gelingen die einfachsten Sachen nicht mehr"

Aktuell greifen laut Heldt in der Mannschaft die Mechanismen, denen sich kein kriselnder Klub entziehen kann: "Alles ist aufgeregt. Gute Fußballer fangen an, darüber nachzudenken, was sie hemmt. Es gelingen die einfachsten Sachen nicht mehr." Dies führe zu dem Gefühl, "dass dir jede Woche jemand mit dem Baseball-Schläger in den Nacken haut. Der Glaube sinkt immer mehr. Dagegen müssen wir ankämpfen", so Heldt.

Sollte der Effzeh bis zur Winterpause nicht in die Erfolgsspur finden, könnten die Rheinländer in der Winterpause noch einmal personell nachlegen. "Der Verein ist handlungsfähig", beteuerte Heldt. Allerdings werde der Klub auf dem Transfermarkt nur tätig werden, "sollten wir irgendwo Handlungsbedarf sehen".

Wenn der Klub sich im Winter verstärkt, werde es sich allerdings nur um Feinjustierungen handeln, bekräftige der Sportchef. "Vielleicht kann das ein Baustein sein, aber sicher nicht der große Heilsbringer", so der 49-Jährige.