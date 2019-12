Lainer peilt Heimsieg gegen den FC Bayern an

Lars Baron, getty

Hat mit Gladbach den FC Bayern vor der Brust: Stefan Lainer

Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach verdeutlicht vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern München das große Selbstbewusstsein des Tabellenführers.

"Wir sind Borussia, wir können jeden schlagen", sagte der 27 Jahre alte österreichische Nationalspieler dem "Kicker".

Trotz der mutigen Aussage und der Tabellensituation nach dem 13. Spieltag bescheinigte Gladbachs Rechtsverteidiger dem FC Bayern, den "mit Abstand besten Kader in Deutschland" zu haben: "Da werden wir alle auch defensiv enorm gefordert, es wird eine tolle Herausforderung."

Vor dem Spitzenspiel des 14. Spieltages am Samstag hat Gladbach als Tabellenführer vier Punkte Vorsprung vor den Bayern auf Rang vier.

Lainer war vor der Saison nach vier Meistertiteln mit RB Salzburg für gut zwölf Millionen Euro zusammen mit Trainer Marco Rose zur Borussia gewechselt. Beim fünfmaligen deutschen Meister absolvierte er bislang alle 20 Pflichtspiele (ein Tor).

Obwohl er in der deutschen Bundesliga bestens angekommen ist, fremdelt Lainer noch mit einer Veränderung: den strengen Schiedsrichtern.

"Ich dachte eigentlich, dass es in Deutschland mehr Härte erlaubt ist, aber ich habe den Eindruck, dass eher kleinlicher gepfiffen wird", so der designierte EM-Teilnehmer: "Und ganz ehrlich, in Österreich hatte ich einen gewissen Bonus als Nationalspieler. Da hatte ich manchmal Gelb verdient und bin ungeschoren davongekommen."