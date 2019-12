Zakaria glaubt an Gladbachs Titelchance

Jörg Schüler, getty

Denis Zakaria trifft mit Gladbach auf den FC Bayern

Für Denis Zakaria ist Trainer Marco Rose der Hauptgrund für den Höhenflug des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Mönchengladbach.

"Der Spielstil von Marco Rose mit Pressing und Aggressivität passt sehr gut zu unserer jungen Mannschaft. Das ist genau das, was wir brauchen und was uns in den letzten Jahren vielleicht gefehlt hat", sagte der Schweizer Fußball-Nationalspieler im "Spox"-Interview.

Die Gladbacher erwarten am Samstag den deutschen Rekordmeister FC Bayern München zum Topspiel. Die jüngsten Erfolge haben dem fünfmaligen deutschen Meister viel Selbstvertrauen gegeben.

"Ich weiß nicht, wo wir am Ende landen werden. Aber im Moment läuft es sehr gut und wenn wir so weitermachen, können wir ein ernsthafter Konkurrent für die großen Mannschaften wie Dortmund oder Bayern sein", erklärte Zakaria.