Wildes Gerücht: BVB buhlt um 60-Millionen-Euro-Star

Dean Mouhtaropoulos, getty

Nicolás Tagliafico macht derzeit mit starken Leistungen auf sich aufmerksam

Verstärkt sich Borussia Dortmund mit einem argentinischen Außenverteidiger? Wie eine argentinische Online-Zeitung berichtet, beschäftigt sich der BVB mit einem Transfer von Nicolás Tagliaficos von Ajax Amsterdam.

"El Intransigente" zufolge soll der Bundesligist dem niederländischen Meister ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro unterbreitet haben. Dem 27-Jährigen soll zudem ein stolzes Jahresgehalt von 15 Millionen Euro winken.

Auch wenn es in der aktuellen Saison beileibe nicht nach den Vorstellungen von Watzke und Co. läuft, ist der BVB auf der Position des Linksverteidigers gut besetzt. Mit Nico Schulz und Raphaël Guerreiro wissen die Schwarz-gelben zwei spielstarke Defensivspezialisten in ihren Reihen. Zudem können mit Routinier Marcel Schmelzer und Achraf Hakimi zwei weitere Spieler diese Position einnehmen.

Dennoch wird den Westfalen ein Interesse an dem argentinischen Nationalspieler Tagliafico nachgesagt. Sicher auch, da Sommer-Neuzugang Schulz die Erwartungen bislang nicht erfüllen kann.

Neben dem BVB sollen allerdings auch die AS Rom, der FC Everton und Tottenham Hotspur an den Diensten Taglificos interessiert sein, so die Online-Zeitung weiter. Der 25-fache Nationalspieler gehört beim niederländischen Meister zum absoluten Stammpersonal und zog mit der Mannschaft von Erik ten Hag in der letzten Saison sensationell ins Halbfinale der Champions League ein.

Auch wenn Taglifico mit seinen starken Leistungen wohl jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde, darf ein konkretes Interesse des BVB dennoch bezweifelt werden.

Zumal die Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro und das üppige Jahressalär ungewöhnlich hoch erscheinen.