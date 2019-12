Gucken FC Bayern und BVB bei Can in die Röhre?

Fred Lee, getty

Ein derzeit seltenes Bild: Emre Can im Juve-Trikot

Dass ihn seine Reservistenrolle bei Juventus Turin frustriert, ließ Emre Can im November auch die Öffentlichkeit wissen. Bundesliga-Klubs, wie dem BVB oder dem FC Bayern, wird ein Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt. Doch Can selbst möchte wohl lieber nach England.

Wenig Spielzeit, in der Champions League nicht mal auf der Meldeliste - der Arbeitsalltag für Emre Can ist ein grauer. Der im Sommer neu verpflichtete Trainer Maurizio Sarri setzt offenkundig nicht auf Can.

Verständlich also, dass der Defensiv-Allrounder seiner Zeit bei Juventus Turin gerne ein Ende setzen würde. Es rankten sich Gerüchte um einen Wechsel in die Bundesliga.

Laut "Gazzetta dello Sport" sind der FC Bayern und der BVB wohl interessiert. Ein Wechsel nach München wäre sprichwörtlich eine Heimkehr für den 25-Jährigen, der vier Jahre beim deutschen Rekordmeister spielte und dort seine fußballerische Ausbildung genoss.

Doch Can hat dem Bericht zufolge angeblich ganz andere Pläne. Ein Wechsel zum englischen Premier-League-Klub Manchester United soll es dem Deutschen angetan haben. Zumindest mehr als alle anderen Möglichkeiten, die er bislang sieht.

Juve hat sich selbst die Frist gesetzt, den Spieler bis zum 30. Juni 2020 abzugeben, um die Einnahmen auch im Financial Fair Play der UEFA geltend machen zu können. Im Raum steht eine Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro. Denkbar also, dass Can die alte Dame schon im Winter verlässt.