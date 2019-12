Zickler vor Bayern-Duell: "Herz schlägt für Borussia"

Lukas Schulze, getty

Alexander Zickler (2.v.r.) ist seit dieser Saison Co-Trainer in Gladbach

Während seiner zwölf Jahre als Profi beim FC Bayern München hat Alexander Zickler alles gewonnen, was es im Klub-Fußball zu gewinnen gibt. Unter anderem wurde er siebenmal Deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger sowie je einmal Champions-League- und UEFA-Pokal-Sieger. Am Samstag tritt er zum ersten Mal seit dieser Zeit in der Bundesliga gegen seine große Liebe an.

In seiner neuen Funktion als Assistenztrainer von Chefcoach Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach blickt er auf eine besondere Partie, die um 15:30 Uhr angepfiffen wird. Die lange Zeit bei den Münchnern hat Zicklers Karriere als Profi maßgeblich beeinflusst, wie der einstige Stürmer nun im Gespräch mit der "Bild" verriet.

"Natürlich hat mich die Zeit bei den Bayern geprägt. Gefühlt muss man da jede Saison Meister werden. Mit diesem Druck muss man lernen umzugehen und immer am Limit spielen. Das verinnerlicht man mit der Zeit", so der 45-Jährige, der von Zeit zu Zeit noch immer für die Bayern-Allstars aufläuft.

Vor dem Gipfeltreffen im Borussia Park, wenn Spitzenreiter Gladbach auf den Tabellenvierten FC Bayern trifft, verdeutlichte der Ex-Nationalspieler: "Aber klar ist auch, dass mein Herz jetzt für Borussia schlägt."

Zickler: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen"

Zickler und sein Cheftrainer Marco Rose, unter dem Zickler bereits zuvor zwei Jahre bei Red Bull Salzburg wirkte, haben den sportlichen Erfolg zurück an den Niederrhein gebracht. Bei dem bevorstehenden Liga-Klassiker gegen den Rekordmeister aus München tritt die Fohlenelf zum ersten Mal nach langer Zeit wieder als Spitzenreiter an: Tabellenführer Gladbach zu Hause gegen den FC Bayern, diese Konstellation hatte es seit 43 Jahren nicht mehr gegeben.

Der langjährige Ex-Bayer Zickler hält einen Heimsieg gegen das Team von Hansi Flick für möglich. In diesem Fall würde der VfL seinen Konkurrenten auf satte sieben Punkte distanzieren: "Die Qualität der Bayern ist schon top. Dank unserer tollen Fans wird das Stadion stimmungstechnisch sicher brennen. Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen", verdeutlichte der Co-Trainer der Borussia.