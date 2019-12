Dreierpack! Poldis großer Schluss-Akkord in der J-League

Etsuo Hara, getty

Lukas Podolski hat noch einmal für Furore in Japan gesorgt

Mit drei Toren verabschiedete sich Lukas Podolski von der japanischen J-League. Der Routinier war überragender Spieler beim 4:1 von Vissel Kobe.

"No Poldi, no Party": Sichtlich stolz reagierte Rio-Weltmeister Lukas Podolski in den Sozialen Netzwerken auf seinen Dreierpack im letzten Punktspiel für seinen japanischen Klub Vissel Kobe.

Beim 4:1 (1:0)-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht Jubilo Iwata traf der 34-Jährige in der 36., 78. und 85. Minute. Zum ersten Mal während seines zweieinhalbjährigen Japan-Gastspiels schnürte der ehemalige Kölner und Münchner für Vissel einen Dreierpack.

Es war das letzte Spiel für Kobe in der J-League, denn der Vertrag von Podolski endet am 31. Januar 2020. Allerdings greift er in diesem Jahr auf jeden Fall nochmals für Vissel ins Geschehen ein. "Prinz Poldi" wird voraussichtlich noch im Pokal-Halbfinale am 21. Dezember sowie einem möglichen Endspiel am Neujahrstag das Trikot von Kobe tragen. Die Liga beschließt das Team des deutschen Trainers Thorsten Fink auf einem enttäuschenden achten Platz.

Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio denkbar

Podolski wurde anders als Teamkollege David Villa, der vor Kurzem sein Karriereende verkündet hatte und den vierten Kobe-Treffer (75., Elfmeter) am Samstag markierte, überraschend nicht offiziell verabschiedet. Zuletzt wurde über einen Wechsel des 130-maligen Nationalspielers zu Gornik Zabrze nach Polen spekuliert.

Auch eine Rückkehr zu seinem Lieblingsklub 1. FC Köln ist nicht vom Tisch, allerdings müsste noch geklärt werden, ob der Linksfuß tatsächlich nochmals als Profi für die Geißböcke infrage käme. Der neue FC-Manager Horst Heldt hatte sich generell positiv über eine Rückkehr Podolskis geäußert. "Mir ist bewusst, dass das ein Thema ist, das die Fans beschäftigt. Lukas hat eine hervorragende Karriere hingelegt und viel Bedeutung für den FC. Man muss sich darüber Gedanken machen", hatte Heldt zuletzt im "SID"-Interview gesagt, allerdings wolle man Details im direkten Gespräch mit Podolski klären.

Podolski selbst kann sich auch einen Auftritt in der deutschen Fußball-Olympiaauswahl in Tokio 2020 vorstellen. "Sein großes Ziel ist, bei Olympia dabei zu sein. Das liegt natürlich nahe, weil er in Japan alles kennt. Er ist ein Aushängeschild in Deutschland, aber auch in Japan sehr, sehr bekannt", hatte zuletzt Kobe-Coach Fink bei "Sky" betont. Podolski könnte als einer von drei älteren Spieler für die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz in Nippon an den Start gehen.