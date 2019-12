"Ganz klar!" Rose spricht über die ungeliebte Titelfrage

Frederic Scheidemann, getty

Marco Rose siegte mit Gladbach gegen den FC Bayern

Marco Rose, der Erfolgscoach von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, hat sich erneut darum bemüht, die hervorragende Ausgangssituation nach dem gewonnen Topspiel gegen den FC Bayern München (2:1) richtig einzuordnen.

Beim TV-Sender "Sky" betonte der Gladbacher Cheftrainer, die jüngst entstandene Euphorie rund um die Fohlenelf nicht überzubewerten. Rose wisse, dass es genauso schnell auch wieder in die andere Richtung gehen könne: "Es passiert jeden Tag etwas. Es ist eine Dynamik in der Bundesliga drin, bei der du einfach aufmerksam bleiben musst. Heute sieht es mit einem Sieg noch so aus, übermorgen nach zwei Niederlagen hast du schon wieder andere Themen."

Das Team vom Niederrhein hatte durch den späten 2:1-Erfolg gegen den deutschen Rekordmeister nicht nur die Tabellenführung vor RB Leipzig verteidigt, sondern auch das Polster auf den FC Bayern auf sieben Zähler ausgebaut.

Von der ersten Gladbacher Meisterschaft nach 42 Jahren will der 43-Jährige zwar noch lange nicht sprechen, verwehrt sich auf Nachfrage am Sonntagabend in der Sendung "Sky 90" aber auch nicht komplett: "Wir wollen so weit wie möglich oben landen. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht sage, dass wir die Schale in den Himmel recken wollen. Im Zweifel würden wir uns auch damit zufrieden geben, ganz klar."