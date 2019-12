Demirs letzte Chance auf den Rapid-Rekord

GEPA pictures/ Walter Luger

Supertalent Yusuf Demir wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz bei den Rapid-Profis

Sollte Rapid Wiens Supertalent Yusuf Demir zum Jahresabschluss bei der Admira zum Einsatz kommen, wäre der 16-Jährige der jüngste Spieler, der je für die Hütteldorfer in einem Bundesligaspiel aufgelaufen ist. Andernfalls bleibt dieser Rekord bei Veli Kavlak.

Gegen Sturm Graz (1:1), LASK (4:0) und im Derby gegen die Austria (2:2) stand Yusuf Demir bereits im Kader des SK Rapid Wien, zu einem Einsatz hat es für den 16-jährigen Linksfuß aber in keiner der drei Partien gereicht. Damit ist ein Rekord, der für das grün-weiße Offensivtalent schon zum Greifen nahe schien, in ernsthafte Gefahr geraten. Demir könnte nämlich nach wie vor zum jüngsten Rapid-Spieler werden, der je für den Klub in der Bundesliga-Geschichte zum Einsatz gekommen ist.

Die letzte Chance darauf hat das Hütteldorfer Eigengewächs am kommenden Samstag, im Auswärtsspiel gegen die Admira. Demir wird an diesem Tag 16 Jahre, sechs Monate und zwölf Tage alt sein und damit um sechs Tage jünger als Veli Kavlak bei dessen Meisterschaftsdebüt gegen Austria Salzburg im Mai 2005.

Rapid-Rekord: Kavlak für Demir in Reichweite, Ivanschitz hält Pflichtspiel-Bestmarke

Sollte Demir jedoch auch bei der Admira nicht zu seiner Premiere bei den Profis kommen, bliebe die Bestmarke bei Kavlak. Die Bundesliga verabschiedet sich kommendes Wochenende in die Winterpause, Rapids nächstes Pflichtspiel steht erst wieder Mitte Februar 2020 auf dem Programm. Detail am Rande: Bei der Pressekonferenz nach dem 2:2 im Derby vergaß Rapid-Trainer Dietmark Kühbauer bei der Aufzählung der jungen Talente auf der Bank auf Demir und nannte ihn erst, nachdem ihn Pressesprecher Peter Klinglmüller erwähnt hatte.

Wettbewerbsübergreifend hält den Rekord für den jüngsten Rapidler in einem Pflichtspiel übrigens weiterhin Andreas Ivanschitz. Der inzwischen zurückgetretene Burgenländer war bei seinem Debüt am 26. Oktober 1999 bei der Cupblamage in Ranshofen 16 Jahre und elf Tage alt.

David Mayr