England vs. Italien: Länderspielkracher als EM-Testlauf

Nick Potts

Treffen vor der EM in einem Testsiel aufeinander: England und Italien

Zweieinhalb Monate vor EM-Start testen England und Italien in einem Fußball-Klassiker gegeneinander. Die Teams treffen am 27. März im Londoner Wembley-Stadion aufeinander, wie die Verbände offiziell bestätigten.

Vier Tage später ist Italien in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Deutschland in Nürnberg zu Gast. England testet vor der Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli 2020) zudem noch gegen Dänemark (31. März), in Österreich (2. Juni) und gegen Rumänien (7. Juni).

In London werden beim Multi-Nationen-Kontinentalturnier unter anderen drei Gruppenspiele, die Halbfinals und das Endspiel stattfinden.