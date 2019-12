Clásico zwischen Real und Barca droht Demo-Chaos

David Ramos, getty

Clásico zwischen Real Madrid und FC Barcelona droht Demo-Chaos

Der auf den 18. Dezember verlegte Clásico des spanischen Fußballs zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid könnte auch am Ausweichtermin alles andere als reibungslos ablaufen.

Die katalanische Separatisten-Internetplattform "Democratic Tsunami" rief für diesen Tag zu einer großen Kundgebung in der Nähe des Stadions Camp Nou auf.

"In einer Ausnahmesituation müssen wir außergewöhnlich handeln. Aus diesem Grund beruft Democratic Tsunami am 18. Dezember um 16 Uhr eine massive Versammlung ein", hieß es in dem Statement der Aktivistengruppe. Das Spiel im Camp Nou soll um 20 Uhr angepfiffen werden.

Der ursprünglich für den 26. Oktober geplante Clásico war verschoben worden, nachdem es wegen der Verurteilung katalanischer Separatistenführer zu Demonstrationen in der Metropole gekommen war.

"Democratic Tsunami" hatte bereits im Oktober den Flughafen Barcelona und im November eine Autobahn lahmgelegt.