HSV gibt offenbar grünes Licht für Wintertransfers

Christian Kaspar-Bartke, getty

Bobby Wood (l.) und Lukas Hinterseer (r.) könnten beim HSV neue Konkurrenz im Sturm bekommen

Zweitligist Hamburger SV steht mit 29 Punkten derzeit zwar auf Platz zwei und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die Saison verläuft dennoch nicht nach Wunsch der HSV-Bosse. Daher soll der Kader im Winter auf zwei Positionen verbessert werden.

Der Aufsichtsrat des Nordklubs hat den Sport-Verantwortlichen mitgeteilt, dass neue Spieler finanziert werden sollen. Das berichtet "Sport Bild". Konkret suche der HSV nach einem Stürmer und einem Außenverteidiger.

Der Angriff gilt bei den Rothosen als größere der beiden Baustellen im Kader. Mittelstürmer Lukas Hinterseer, vor der Saison ablösefrei aus Bochum gekommen, erzielte erst vier Tore. Werder-Leihgabe Martin Harnik steht bei zwei Treffern. Bobby Wood wartet gar noch auf sein erstes Saisontor.

In dem Hamburger Wunschszenario kommen dem Bericht zufolge im Winter zwei Leih-Transfers nach Hamburg, die über eine Kaufoption langfristig gebunden werden könnten. Zur Not würde der einstige Bundesliga-Dino aber auch Ablösesummen zahlen. Das Budget gäbe dies mittlerweile her.

Das liegt unter anderem am ehemaligen HSV-Coach Hannes Wolf, der nach seiner Unterschrift beim belgischen Klub KRC Genk von der Gehaltsliste in Hamburg kam. Dadurch spart der Klub "Sport Bild" zufolge rund 350.000 Euro Gehalt sowie eine mögliche Aufstiegsprämie von 120.000 Euro ein. Obendrein ist der Zuschauerschnitt in dieser Saison besser als erwartet, was zusätzliche Mehreinnahmen bedeutet.